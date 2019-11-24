Piton, su içen geyiği acımasızca avladı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, yerel orman departmanına ait kameralar, pitonun geyiğe sinsice saldırısını kaydetti. Birkaç geyik su içmek için bulanık bir gölete indi.

Geyikler suya ulaşmak için diz üstü çökerken aniden suyun içinden dev yılanın saldırısına uğruyor. Piton, geyiklerinden birine dolanarak suyun içine çekti.

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