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    Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 9 yaşındaki Laurent Simons, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını almaya hazırlanıyor.

    9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olacak

    © AFP 2019 / KENZO TRIBOUILLARD
    Yaşam
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    Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 9 yaşındaki Laurent Simons, "dünyanın en genç üniversite mezunu" unvanını almaya hazırlanıyor.

    İstanbulkart/Akbil
    © AA /
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    Belçika’nın Oostende kentinde doğan Laurent liseyi kabaca bir yılda tamamladıktan sonra, ailesiyleHollanda'ya taşınıp burada üniversiteye başladı.

    Dahi çocuk üç yıllık lisans programını sadece dokuz ayda tamamlamaya hazırlanıyor.

    Babası Alexander’in, “Annesinin karnındayken beyninde bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Ama neyse ki olumlu anlamda” dediği Laurent, 6 yaşında liseye başladı.

    IQ düzeyi 145 olan Laurent mart ayında başladığı elektrik mühendisliği eğitiminde lisans derecesi için son projesini bitirmek üzere.

    ​Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, haziran 1994'te 10 yıl 4 aylıkken ABD’deki University of Alabama’dan mezun olan Michael Kearney.

    Laurent şimdi gelecek ay Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olup dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyor.

    Üniversite mezunlarının çay ocaklarında çalıştırılmasını su altında çay servisi yaparak protesto ettiler
    © İHA /
    Üniversite mezunlarının çay ocaklarında çalıştırılmasını su altında çay servisi yaparak protesto ettiler
    Program direktörü, Sjoerd Hulshof, "Her profesör Laurent gibi bir öğrenciye sahip olmak için can atar. Bu bizim için elbette benzersiz bir durum çünkü şimdiye kadar sahip olabileceğimiz en genç öğrenci" dedi.

    Sırp kökenli Amerikalı mucit Nikola Tesla'yı idol olarak gören ve ondan ilham alan Laurent, yapay organları araştırmak ve sonunda kendi laboratuarında yapay bir vücut geliştirmeyi planlıyor.

    9 yaşındaki çocuğun bu planlarında etkili olan ise büyükanne ve büyükbabasının kalp hastası olmaları...

    Dünyanın birçok üniversitesinden teklif gelen Laurent'in ailesi seçenekleri değerlendirmesi için oğullarına yardım ediyor.
    Baba Alexander oğlunun geleceği için öngörüde bulunmaya cesaret edemiyor çünkü 9 yaşındaki çocuk tüm beklentileri şimdiden karşılamış durumda.

    Baba bu durum için ise aceleye gerek olmadığının altını çiziyor.

    Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde halledebiliyor.

    Laurent üniversitede olmadığı zamanlarda ise köpeğini gezdirip video oyunları oynuyor.

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