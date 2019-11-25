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    Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 arkadaş, kendilerinin ilkokulda öğretmenliklerini yapan iki öğretmeni 24 Kasım öğretmenler gününde, okul yıllarında olduğu gibi siyah önlük giyip beyaz yaka takarak ziyaret etti ve öğretmenler gününü kutladı.

    32 yıllık vefa: Öğretmenlerini siyah önlük, beyaz yakayla ziyaret ettiler

    © AA / Mehmet Çakmak
    Yaşam
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    Antalya'nın Kumluca ilçesinde 7 arkadaş, kendilerine 32 yıl önce ilkokulda eğitim veren iki öğretmeni, o yıllarda olduğu gibi siyah önlük ve beyaz yaka takarak ziyaret etti.

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    Mavikent Mahallesi Çanakçı İlkokulunda 1982-1987 yıllarında eğitim gören 7 kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o yıllarda kendilerine öğretmenlik yapan iki eğitimciye ziyarette bulundu.  Aralarında öğretmen, ziraat mühendisi, iş adamı da olan arkadaşların özel diktirdikleri, o yıllarda öğrenciler tarafından giyilen siyah önlük ve beyaz yakayla gerçekleştirdikleri ziyaret duygusal anlara sahne oldu.

    Emekli öğretmen Fettah Kabadayı, 32 yıl önce eğitim verdiği ilkokul öğrencilerini siyah önlük ve beyaz yakayla karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencileriyle okul yıllarını hatırlayan Kabadayı, öğretmenlik hayatı ve sonrasında ilk defa böyle anlamlı ve farklı bir sürprizle karşılaştığını ve mutlu olduğunu söyledi.

    ​80 yaşındaki emekli öğretmen Ali Demir ise siyah önlükleriyle ziyaretine gelen öğrencilerini görmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Okul yıllarındaki öğrencilerinin vefasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Demir, yıllar geçse de öğrencileri ve aileleriyle görüşmeye devam ettiğini söyledi. Demir, "Öğrencilerimin buraya gelmesi, ziyaretleri beni büyük duygulandırdı. Öğrencilerimden çok memnunum, çok mutlu oldum. Siyah önlük giymeleri, beyaz yaka takmaları apayrı bir güzellik verdi. Bana öğretmenlik yıllarımı hatırlattı. Özel olarak hazırlanmışlar, yıllar sonra öğrenci olarak karşıma çıktılar, sağ olsunlar." dedi.

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    Arkadaşları adına konuşan, kendisi de edebiyat öğretmeni olan Muhsin Kavalcı, her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerinin günlerini kutladıklarını ama bilinenin dışına çıkarak bu yıl okul yıllarında olduğu gibi siyah önlük, beyaz yaka takarak öğretmenlerini ziyaret etmek istediklerini ifade etti. Okul yıllarından sonra da arkadaşlıkları devam eden 7 kişi bir araya gelerek organizasyon yaptıklarını aktaran Kavalcı, şöyle konuştu:

    "32 yıl oldu ilkokulu bitireli. Tekrar o günleri yaşamak istedik öğretmenimizle. Güzel bir duygu, biz tekrar o günleri yaşadık. Biz köyde okuduk, köyde yaşadık. O günler güzel günlerdi. Tekrar hem biz o günleri yaşamak hem de öğretmenlerimize yaşatmak istedik."

    Kendisinin de edebiyat öğretmenliği yaptığına işaret eden Kavalcı, öğrenciliğin daha güzel olduğunu ve vefalı olmak gerektiğini dile getirdi.  İnsanların birçok değerini kaybettiği söyleyen Kavalcı, "Bazı değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bizlerin bugünlere gelmesinde öğretmenlerimizin büyük emeği var. Ben buradan bir kez daha tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

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    Etiketler:
    Öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Dünya Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Kumluca, Antalya, Türkiye
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