Emekli öğretmen Fettah Kabadayı, 32 yıl önce eğitim verdiği ilkokul öğrencilerini siyah önlük ve beyaz yakayla karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencileriyle okul yıllarını hatırlayan Kabadayı, öğretmenlik hayatı ve sonrasında ilk defa böyle anlamlı ve farklı bir sürprizle karşılaştığını ve mutlu olduğunu söyledi.
32 yıllık vefa: Öğretmenlerini siyah önlük, beyaz yakayla ziyaret ettiler https://t.co/I9alZRu8iM pic.twitter.com/7Ge3r9z2Hj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 24, 2019
80 yaşındaki emekli öğretmen Ali Demir ise siyah önlükleriyle ziyaretine gelen öğrencilerini görmesi üzerine duygusal anlar yaşadı. Okul yıllarındaki öğrencilerinin vefasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Demir, yıllar geçse de öğrencileri ve aileleriyle görüşmeye devam ettiğini söyledi. Demir, "Öğrencilerimin buraya gelmesi, ziyaretleri beni büyük duygulandırdı. Öğrencilerimden çok memnunum, çok mutlu oldum. Siyah önlük giymeleri, beyaz yaka takmaları apayrı bir güzellik verdi. Bana öğretmenlik yıllarımı hatırlattı. Özel olarak hazırlanmışlar, yıllar sonra öğrenci olarak karşıma çıktılar, sağ olsunlar." dedi.
"32 yıl oldu ilkokulu bitireli. Tekrar o günleri yaşamak istedik öğretmenimizle. Güzel bir duygu, biz tekrar o günleri yaşadık. Biz köyde okuduk, köyde yaşadık. O günler güzel günlerdi. Tekrar hem biz o günleri yaşamak hem de öğretmenlerimize yaşatmak istedik."
Kendisinin de edebiyat öğretmenliği yaptığına işaret eden Kavalcı, öğrenciliğin daha güzel olduğunu ve vefalı olmak gerektiğini dile getirdi. İnsanların birçok değerini kaybettiği söyleyen Kavalcı, "Bazı değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bizlerin bugünlere gelmesinde öğretmenlerimizin büyük emeği var. Ben buradan bir kez daha tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.
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