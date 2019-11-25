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18:47 25 Kasım 2019
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    Hastane - Bitkisel hayat

    Aşırı miktarda güneş kremi kullanan Çinli kadının, öksürükten 10 kaburgası kırıldı

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    ‘Aşırı güneş kremi kullanımının kemiklerini kırılgan hale getirmesi nedeniyle’, Çinli bir kadının şiddetli öksürük tutmasından sonra 10 kaburgasının kırıldığı belirtildi.

    Daily Mail’in aktardığına göre, Çin’in Zhejiang vilayetinde 20 yaşındaki kimliği açıklanmayan bir kadın, Asya toplumunda asalet ve zenginlikle ilişkilendirilen beyaz teni takıntı haline getirdi.

    Genç kadın bu yüzden genellikle kapalı mekanlarda kalıyor ve dışarı çıkmak durumunda kaldığında da yıl boyunca cildine 50 faktörlük krem sürüyordu.

    Bir gece öksürük şikayetiyle doktora gitti ve astım teşhisi konulmasının ardından ilacını alıp eve göndü. Ancak öksürüğü daha da şiddetlendi ve günler sonra göğsünün sol tarafında çok şiddetli bir ağrı ile uyandı.

    Gittiği hastanede doktorlar röntgen çektiğinde kadının 10 kaburgasının kırıldığını fark etti. Yapılan incelemelerde genç kadının kemiklerinin yaşına göre zayıf olduğu anlaşıldı. Testlerde ise kemiklere güç veren D vitamininin yanı sıra kritik düzeyde kalsiyum ve fosfor eksikliği görüldü.

    Hasta daha sonra da doktorlara genellikle kapalı yerlerde kaldığını ve güneşten yanmamak için 50 faktörlük krem sürdüğünü söyledi. Doktorlar da ‘kırıklarının D vitamini eksikliği yüzünden meydana geldiğini’ ifade etti. İddiaya göre, ‘kapalı yerlerde kalma ve aşırı güneş kremi sürmesi’ durumda etkili oldu.

    İnsanlar güneşten yayılan ultraviyole ışınlarını engellemek için güneş koruyucu losyon sürüyor. 

    ‘Uygun miktarda kullanım yeteri kadar D vitamini emilimi yapılmasını sağlıyor’

    British Skin Foundation’dan danışman dermatolog Dr. Adil Sheraz ise düzenli güneş koruyucu kullanımının D vitamini eksikliği yarattığına dair yeterli kanıt olmadığını belirtti.

    Sheraz, “Araştırmalar güneşli yerlerde uygun miktarda güneş koruyucu kullanan kişilerin yeteri kadar D vitamini emilimi yaptığını gösteriyor. Güneş koruyucular ultraviyole radyasyonunu tamamen engellemiyor, bu nedenle her zaman cilde ulaşan bir miktar ultraviyole ışını olacak ve D vitamini üretimine yardımcı olacaktır” dedi.

    Etiketler:
    Güneş, Kremlin, Çin
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