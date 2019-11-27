Alışveriş çılgınlığı yeni iş kolu doğurdu: ABD'li çift Kara Cuma boyunca sırada bekliyor

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı ‘Kara Cuma’ (Black Friday) iki gün sonra başlıyor. İndirim süresince soğuk havada sırada bekleme çilesi ise yeni bir iş kolu yarattı. Kaliforniyalı çift, yerine sırada beklediklerinden kişi başı 50 dolar kazanıyor.

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan Şükran Günü’nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen'da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılacak.

Kara Cuma süresince ABD'nin çeşitli eyaletlerinde perakende zincirlerinin önünde binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturup, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekliyor. Kapıların açılmasının ardından ise vatandaşların indirimli ürünlere hücum etmesiyle adeta izdiham yaşanıyor.

Bu sırada, çoğu kişinin kuyruklardan ve kalabalıktan sıkılmasını fırsata çeviren girişimci ruhlar da var. Bunlardan biri de Kaliforniya'nın Upland ilçesinde yaşayan Alexis ve Steven çifti. İkili, alışveriş çılgınlarından sipariş alarak onların yerine sırada bekliyor ve kişi başı 50 dolar kazanıyor.

Sosyal medyada reklam verdiler

20'li yaşlarında olan genç çiftten Steven Velasquez, yeni işleriyle ilgili BBC'ye "Konu para olduğunda eşim yaratıcı düşünür. Eminim bu son işimiz olmayacak. Yaptığımız şeyi düşündüğünüzde bu kolay yoldan para kazanmanın bir türü" dedi.

Çift ayrıca, sosyal medyadan reklam yaptıklarını ve bu şekilde bir sürü 'müşteri' bulduklarını söyledi.

Üşümemek için ise arabalarında ısındıklarını belirten Steven, "Daha önce bir süre evsizdik, yani soğukta beklemek bizim için gerçek bir problem değil" diye konuştu.

Steven, şuanda devletin sağladığı yardım sayesinde evleri olduğunu söyleyerek "Bu iş bizim olgunlaşmamız için bir basamak" ifadelerini kullandı.

Sırada her zaman iyi bir yer kaptıklarını belirten çift, eğer yine de müşteriler memnun kalmazsa onlardan ücret almıyor.

Alışveriş çılgınlarıyla sıra bekleyicileri buluşturan uygulama geliştirildi

Alexis ile Steven, bu işi ilk yapanlar değil. Sırada bekleme işinin yakın zamanda büyük bir piyasası oluşacak gibi görünüyor. Zira ABD'de kullanılan Placer isimli mobil uygulama, Kara Cuma indirimlerinde sırada beklemek istemeyenlerle 'sıra bekleyicileri' buluşturuyor.

Ulusal Perakende Federasyonu, indirimin başladığı haftada 165 milyon kişinin alışveriş yapacağının tahmin edildiğini açıkladı.