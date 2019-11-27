İngiltere Sağlık Bakanlığı'na 'mastürbasyon reçeteye girsin' önerisi

İngiliz seks oyuncağı şirketi LELO UK, Sağlık Bakanlığı'na bir açık mektup yazarak mastürbasyonun stresle mücadele için hastalara önerilmesi çağrısında bulundu.

İngiltere'de seks oyuncağı üretimi yapan LELO UK, Sağlık Bakanlığı'na yazdığı açık mektupta ilginç bir öneride bulundu.

Şirket, mektupta Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) daha geniş bir sağlıklı yaşam programının bir parçası olarak hastalara 'mastürbasyon yapmayı' önermesini istedi.

İngiltere'de 1970'lerde mastürbasyon; anksiyete, uykusuzluk, sinirlilik, iştahsızlık ve nefes darlığı yaşayan kadınlar için ortak bir teşhis olan 'histerinin' tedavisi için reçetelere girmişti.

Metro.co.uk'un haberine göre, LELO UK seks terapisti Kate Moyle, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Keyfin işlevi bizi iyi hissettirmek; kişisel zevk ve mastürbasyon, kortizol seviyelerini düşürebilirken, vücudumuzu daha iyi tanımaya ve cinsel özgüveni arttırmaya yardımcı olan oksitosin hormonunun salınımı dahil olmak üzere, sağlığımız için olumlu faydalar sağlayabilir."

Moyle, "Entegre bir sağlıklı yaşam programının bir parçası olarak potansiyel olarak tavsiye edilen mastürbasyon, bazı hastalar için, güven ve eğitici bilgiyle öne sürüldüğünde faydalı olabilir" ifadelerini kullandı.