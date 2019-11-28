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11:48 28 Kasım 2019
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    Cep telefonu-telefon

    Fotoğraf paylaşmak isteyenler için ‘dijital prezervatif’ uygulaması

    © Fotoğraf : Pixabay
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    Özellikle genç çiftler tarafından akıllı telefonlar aracılığıyla paylaşılan fotoğrafların sızdırılması artık daha güç.

    Partnerlerin birbirlerine gönderdikleri çıplak ya da seksi fotoğrafların daha iyi korunması için Belçika’da yeni bir aplikasyon geliştirildi. “Comdom” adı verilen uygulama, gönderilmek istenen fotoğrafın alıcının adını ve telefon numarasını içeren filigranla damgalanmasına olanak tanıyor. Uygulama, fotoğrafların izinsiz olarak internette paylaşılmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

    ​Araştırmalara göre, Belçika’da 15-21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yüzde 50’si partnerlerine cinsel içerikli mesajlar gönderiyor ve bu mesajlar sıklıkla fotoğraf da içeriyor.

    mesajlaşma - telefon
    © Fotoğraf : Pixabay
    Sexting'in anne-babalar yüzünden yapıldığı ortaya çıktı
    Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, bu tür içeriklerin yer aldığı iletişimin, daha fazla insanın akıllı telefon sahibi olması ve cinsel içerikli mesajlaşmanın normalleşmesi nedeniyle son yıllarda dünya geneline arttığına işaret ediyor. Gençlik organizasyonlarının büyük bir bölümü birkaç yıl öncesine kadar gençlere cinsel içerikli mesajlaşmadan uzak durmalarını öğütlerken şimdilerde ise konu cinsel deneyimin bir parçası olarak kabul ediliyor.

    ‘Kimliği ifşa edecek özellikler saklanmalı’

    Uygulama fotoğraflara yalnızca filigran koymakla kalmıyor aynı zamanda kullanıcıyı doğum lekesi, piercing ya da dövme gibi kimliğini açık edebilecek özellikleri göstermemenin daha güvenliği olduğu konusunda uyarıyor.

    Bir diğer özellik ise kişilere fotoğrafta yüzlerini bulanıklaştırma imkanı sunuyor.

    iPhone 6, cep telefonu
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    İngilizlere göre ‘sexting’ aldatmak değil
    Filigranda yer alan saydam yazıların yerlerinin ayarlanabilir olması sayesinde, fotoğraflar üzerinde kısmen de olsa sansür uygulamak mümkün. Kullanıcı bu yazıları uzağa kaydırabiliyor ya da belli bir noktaya getirerek fotoğrafın o kısmının bulanıklaşmasını sağlayabiliyor.

    Apple Store’da ve“comdomapp.be” sayfasından indirilebilen uygulama Google Play de ise yer almıyor.

    Uzmanlar, uygulamanın tamamen güvenilir olmadığının ve başka önlemlerin de alınması gerektiğinin altını çiziyorlar. Telefonun ya da bilgisayarın çalınması ya da bu cihazlara üçüncü kişiler tarafından başka yollarla erişilmesi ihtimallerinin de düşünülmesi gerekiyor.

     

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    Etiketler:
    sexting, Google Play, Google, Apple Store, çıplak, Fotoğraf
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