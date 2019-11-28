Yetişkinler üç nedenle sexting yapıyor

Bilim insanlarına göre, yetişkinler cinsel arzuları partnerlere iletme araçlarından biri olan sextingi ağırlıklı olarak seksle bağlantılı olmayan nedenlerden ötürü kullanıyor.

Cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ya da videoların teknolojik araçlar kullanılarak bir partnerle paylaşılması anlamına gelen sexting yetişkinler arasında giderek yaygınlaşıyor.

Teksas Teknik Üniversitesi Cinsel Sağlık ve Cinsel Davranış Laboratuvarı tarafından 160 kişinin katılımıyla yürütülen bir çalışma, yetişkinlerin ağırlıklı olarak seksle bağlantılı olmayan motivasyonlarla sexting yaptıklarını ortaya koydu.

​Buna göre yetişkinler üç ana nedenden ötürü cinsel içerikli mesaj alışverişinde bulunuyor.

Sexting kimi yetişkinler tarafından ön sevişme aracı olarak kullanıyor.

Diğer iki neden ise sekle bağlantılı değil. Yetişkinlerin bir bölümü partnerlerinden, şüpheleri ve endişeleri tekrar gideren sözler duyduklarında sextinge başvuruyor. İlişki güvencesi olarak adlandırılan bu adımlar arasında örneğin “Beni seviyor musun” sorusuna verilen olumlu cevap yer alıyor.

Yetişkinlerden bazıları ise sürpriz yapmak için sevgilileriyle cinsel içerikli iletişim kuruyor ve bu davranışın, bir akşam yemeğine çıkmak gibi, seksle bağlantılı olmayan fikirleri tetiklemesini bekliyor.

Cinsiyetler arasında motivasyonlar benzer

Araştırmacılar yaşları 18-69 arasında değişen katılımcıların sexting yapmasındaki nedenlerden birinin diğerlerine göre daha yaygın olup olmadığını da inceledi. Üç neden ya da motivasyonun da birbirine eşit olduğu görüldü. Cinsel yönelim, cinsiyet ve yaş söz konusu olduğunda da motivasyonların dağılımının önemli bir değişim göstermediği belirlendi.

‘Cinsel arzu iletişiminin evrimi’

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri olan Joseph M. Currin, yetişkinlerin, cinsel istekleri iletme konusunda kabul gören bir yöntem olan sextingi ilişkilerinde nasıl kullandıklarını ortaya koymak amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Currin “Bu bize yetişkinler arasında sextingin, cinsel arzularımızı partnerlerimize iletme biçimimizin bir evrimi olduğunu söylüyor. İnsanlar aşk şiirleri ve mektuplar yazıyordu, daha sonra fotoğrafçılık yaygınlaştı ve çiftler birbirlerinin özel fotoğraflarını çekmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Araştırmada yalnızca rızaya dayalı sextingi mercek altına aldıklarını belirten Currin, istenmeyen cinsel mesajlar gönderen bireylerin alıcıya cinsel tacizde bulunduklarının altını çizdi.