'Apple, 2020'de en büyük iPhone modelini çıkaracak'

Apple'ın gelecek sene, şimdiye kadar en büyük ekrana sahip olan iPhone modelini üretmeye başlayacağı belirtildi. Cihazın 6.7 inçlik ekranları Samsung'dan tedarik edilecek.

ETNews tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2020 yılında Apple, 5.4, 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan iPhone modelleriyle gelecek.

6.7 inçlik ekranlı cihaz Apple'ın şimdiye kadar sahip olduğu en büyük iPhone olacak. Zira, şirketin şimdiye kadar piyasa sürdüğü en büyük ekranlı modeli 6.5 inçlik 11 Pro Max.

'iPhone 12' kategorisinde olacağı tahmin edilen büyük modellerin ekran tedarikçisi ise Samsung olacak.

'Yeni teknoloji ile ekranlar inceliyor'

Bu ekranların tercih edilme sebebi ise klasik OLED'lerden farklı olarak Samsung'un yeni bir teknolojisini içermesi. Y-OCTA adı verilen ekranlarda hücre içi dokunma algılama teknolojisini kullanıyor. Yani, standart OLED ve LCD ekranların üzerinde yer alan dokunmaya duyarlı katman bu ekranlarda bulunmuyor. Böylece ekran daha ince hale gelirken, maliyet de düşüyor.

Ayrıca, Apple'ın gelecek sene bu üç modele ek olarak piyasaya 5G destekleyen bir cihaz sürmeyi planladığı da belirtiliyor.