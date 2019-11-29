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05:53 29 Kasım 2019
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    Koreli Go ustası, yapay zekanın yenilemeyeceği gerekçesiyle oyunu bıraktı

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    https://tr.sputniknews.com/yasam/201911291040720468-koreli-go-ustasi-yapay-zekanin-yenilemeyecegi-gerekcesiyle-oyunu-birakti/

    Uzakdoğu’nun antik dönemlerden bu yana oynanan strateji oyunu Go’nun ustalarından Lee Se-dol, profesyonel mücadelelerden emekli olduğunu açıkladı. Se-dol, bu kararı alma nedeni olarak yapay zekayı gösterdi.

    Güney Koreli Go ustası Lee Se-dol, profesyonel turnuvalardan emekli olduğunu açıkladı. Lee Se-dol, bu kararına gerekçe olarak yapay zekanın yenilemeyecek olmasını gösterdi.

    Go ustası üç yıl önce Google’ın AlphaGo adlı yapay zekasıyla bir dizi maç yapmıştı.

    Lee, Google’ın yapay zekasıyla yaptığı kıyasıya geçen beş maçtan yalnızca birini kazanabilmişti.

    Lee’nin galibiyeti, Google AlphaGo’nun aldığı tek mağlubiyet olmuştu. Yine de Lee Se-dol de kesin olarak mağlup olmuştu.

    O günden bu yana AlphaGo gelişmeye devam ediyor ve peş peşe usta oyuncuları mağlup ediyor.

    Webtekno'nun aktardığına göre Lee Se-dol, yaptığı açıklamada “Yapay zekanın Go oyunlarına girmesiyle birlikte, çılgınca efor sarf ederek zirveye çıksam da en üstte olmadığımı fark ettim” derken, “Bir numara olsam bile orada yenilemeyecek bir varlık var” diye konuştu.

    Lee ayrıca, 2016 yılındaki galibiyetinin de muhtemelen Google'ın yapay zekasındaki bir hatadan kaynaklandığını, bu hatanın da doğrudan karşılanamayacak bir hamle yapmasının ardından geldiğini söyledi. Böylece AlphaGo beklenmedik bir pozisyonda kaldı ve açık verdi. Bu da Lee’yi galibiyete götürdü. 

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    Go oyunu yapay zeka geliştiriciler için oldukça önemli. Bu antik dönemden kalma oyunda oyuncular siyah ya da beyaz renkte taşları sırayla tahtaya diziyorlar. Oyun alanı ise 19x19 boyutunda, bu da haliyle neredeyse sonsuz farklı ihtimal yaratıyor. Bu nedenle de makinelerin sisteme uyum sağlayıp mükemmel hale gelmesini oldukça zor bir durum oluyor.

    Profesyonel oyunları bırakan Lee Se-dol, tam olarak kendisini oyunlardan emekli olmaya iten yapay zekalar üzerinde çalışacak. Se-dol ayrıca Kore’nin şu anda ilk beşte bulunan bütün Go oyuncularını yenen yapay zeka HanDol ile de bir maç yapacak.

    Etiketler:
    strateji, Lee Se-dol, Google, Yapay zeka, Go
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