Beatles üyelerinin, Mercedes’in arka koltuğunda ‘unuttuğu’ eşyaları açık artırmada

1960’lı yıllarda The Beatles grubunun şoförlüğünü yapan Alan Herring, aracının arka koltuğunda bırakılan eşyalardan bazılarını açık artırmaya çıkardı. Satılacak eşyalar arasında John Lennon’ın ikonik güneş gözlüğünün yanı sıra park bileti, çakmak ve tişört gibi eşyalar var.

Efsanevi İngiliz grup The Beatles üyelerinden Ringo Starr ve George Harrison’ın bir dönem şoförlüğünü yapan Alan Herring, meşhur dörtlünün Mercedes marka aracının arka koltuğunda bıraktığı ya da unuttuğu eşyalardan bir kısmını açık artırmaya çıkardı.

60’lı yıllarda grup için çalışan Herring’in satışa çıkardığı eşyalar arasında John Lennon’ın, kendisiyle özdeşleşen yuvarlık çerçeveli güneş gözlüklerinden biri de bulunuyor.

John Lennon’s round sunglasses and Ringo’s parking ticket up for auction https://t.co/xKGWYFJIHP — IE Arts & Showbiz (@IEArtsShowbiz) November 29, 2019

Alan Herring, John Lennon’ın gözlüğü koltukta bıraktığını daha sonra ise kendisine verdiğini anlattı. Herring, “John araçtan indiğinde gözlüğü arka koltukta bıraktığını fark ettim, çerçevelerden biri gözlük sapından ayrılmıştı. Tamir ettirmemi isteyip istemediğini sordum John’a. Bana endişe etmememi, onların sadece görüntü için olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Herring’in hiç tamir ettirmediği gözlüğün 8 bin sterline (yaklaşık 60 bin TL) alıcı bulması bekleniyor.

Satışa çıkarılan diğer eşyalar arasında Ringo Starr’ın aldığı bir park bileti, çakmak, grup üyeleri tarafından giyilen tişörtler ve George Harrison’a ait bir gitar da var.

Bilet ve gözlüğün 25 Nisan 1969’da Herring’e verildiği belirtiliyor. 2 sterlinlik park biletinin 1500 sterline (11 bin TL), Harrison’ın gitarınınsa 60 bin sterline (yaklaşık 445 bin TL) satılması bekleniyor.

Yaklaşık yarım yüzyıl boyunca bu eşyaları saklayan Alan Herring, satış kararının kendisi için ‘duygusal’ bir seçim olduğunu söyledi. Herring, ‘Beatles ile birlikte çalıştığı o çok özel döneme ait hatıralarının kendisi için çok daha önemli olduğunu’ belirtti.

Sotheby's müzayede evi tarafından yapılacak açık artırma 6-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.