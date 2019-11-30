The Simpsons'ın yapımcısı dizinin final yapacağı iddialarını yalanladı

The Simpsons'ın yapımcısı Al Jean, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile dizinin sona ereceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM — Al Jean (@AlJean) November 28, 2019

​Dizinin müziklerini yapan Danny Elfman, geçtiğimiz günlerde dizinin final yaparak ekranlara veda edeceğini söylemişti.

Metro'ya konuşan Jean, "Mr. Elfman'a saygısızlık yapmak istemem ancak önümüzdeki yıl 32. sezonu yapıyoruz ve ondan sonra da durmaya niyetimiz yok" dedi.