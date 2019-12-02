Uçakta koltuğunu değiştirmek için hasta numarası yapan kadın gözaltına alındı

ABD'de Miami'ye gitmek için havalanan uçakta koltuğunu değiştirmek için hasta numarası yaparak pilotun acil iniş yapmasına neden olan kadın gözaltına alındı.

Florida eyaletine bağlı Pensacola'dan Miami'ye giden uçak, bir kadın yolcunun koltuğunu daha iyisiyle değiştirmek için yaptığı numara nedeniyleyapmak zorunda kaldı.

Pensacola Polis Departmanı yetkililerinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan yolcu uçağın havalanmasının ardından kabin görevlilerinden koltuğunun daha genişiyle değiştirilmesini talep etti. Ancak talebinin reddedilmesi üzerine görevlilere hasta olduğunu ve tıbbi desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Durumun pilota iletilmesiyle uçak havalandıktan yaklaşık bir saat sonra tekrar Pensacola'ya dönerek acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Sağlık kontrolünün ardından kadının sağlık durumunda bir aksilik yaşanmadığı ve daha büyük bir koltuğa geçmek için numara yaptığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine polislere ihbarda bulunuldu ve kadın gözaltına alınarak uçaktan indirildi. Kadının ruhsal sağlık merkezine götürüldüğü belirtilirken, uçak ise diğer yolcularla Miami'ye tekrar hareket etti.

Kadın hakkında henüz adli bir işlem yapılmadığı ancak yapılabileceği öğrenildi.