Brezilya'da medikal amaçlı esrarın eczanelerde satılmasına onay

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), medikal esrar içeren ürünlerin eczanelerde reçeteyle satılmasını onayladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek düzenleme, aynı zamanda bu ürünlerin laboratuarlarda üretilmesine de olanak sağlıyor.

Son yıllarda Uruguay, Şili, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Peru da dahil olmak üzere bir dizi Latin Amerika ülkesi kenevirin tıbbi amaçlı kullanımını yasallaştırmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, daha önce bu yöndeki karara yeşil ışık yakmıştı.

Ancak Bolsonaro'nun sözcüsü Otavio Rego Barros, yaptığı açıklamada kenevir ekimi ve tüketimi için yasal boşlukla bırakmayacaklarını belirtmişti.

Anvisa, 2015 yılından bu yana epilepsi ve diğer kronik hastalıkların tedavisi için kenevir veya psikoaktif olmayan esrar türevi olan CBD'nin reçeteyle alınmasına izin veriyordu.

Yeni düzenleme, tetrahidrokanabinol veya THC konsantrasyonuna sahip ürünlerin, alternatif tedavi seçenekleri tükenmiş hastalara yüzde 0.2'den fazla satımına da izin veriyor. THC, esrarın bilinç kaybettiren etkilerinden sorumlu ana psikoaktif bileşen olarak öne çıkıyor.