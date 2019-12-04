Sevgililerini 'modern zaman düellosuna' tutuşturan kadın yargılanıyor

İngiltere’de iki sevgilisine ‘düello’ yaptıran bir genç kadın, taraflardan birinin yaşamını yitirmesi üzerine ‘cinayeti tasarlama’ suçuyla yargılanıyor.

İngiltere’de Kingston Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘modern zaman düellosu’ davasına yansıyan bilgilere göre 35 yaşındaki sosyal hizmet çalışanı Asta Juskauskiene, Litvanya’da cezaevinde bulunan 25 yaşındaki Mantas Kvedaras ile internet üzerinden tanıştı. Asta, bunun üzerine 42 yaşındaki Giedruis Juskauskas ile olan evliliğini bitirdi. Ancak Giedruis, Asta ile olan kızlarına ekonomik destek sunmaya devam etti, hatta bunu Mantas mayıs ayında cezaevinden salındıktan sonra da sürdürdü.

İki adamın genç kadını paylaşamaması üzerine Asta, iki sevgilisinin ölümüne dövüşerek konuyu çözümlemesine karar verdi ve Stratford’da bir düello düzenledi.

Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 35 bıçak darbesi aldığı belirtilen Giedruis Juskauskas, kan kaybından yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Mantas Kvedaras, 17 Haziran’da Giedruis’i öldürdüğünü itiraf etti.

#Newham

MURDER: A man in his 40s has been stabbed to death in east London in the early hours of this morning.



The man was found collapsed and unresponsive with a number of stab wounds on Whalebone Lane near to West Ham Lane in #Stratford, #E15.



Pics: @lucyhough33



More below. pic.twitter.com/BKQCdcyevG — London 999 Feed (@999London) June 17, 2019

Savcılık Asta Juskauskiene’nin, sevgilisinin eski kocasına karşı şiddet içeren bir eylemde bulunabileceğini bildiğini belirterek, genç kadının manipülatif davrandığını savundu.

Olayı ‘modern zaman düellosu’ diye niteleyen Savcı Hugh Davies, “Bu giderek şiddetlenen bir yumruk kavgası değil, kaçınılmaz son olan ölümle biten bıçakla işlenmiş öldürücü bir saldırıydı” dedi.

Mahkemede ayrıca, Asta’nın olaydan sonra Mantas’ı sakladığı, telefonundaki mesajları sildiği ve polis sorgusu sırasında defalarca yalan söylediği de ortaya çıktı. Ayrıca Asta’nın Mantas’tan önce aynı cezaevindeki Andrius Semionovas adlı başka bir mahkûmla da ilişki kurduğu ancak adamın İngiltere’ye alınmaması üzerine şahsen görüşemedikleri ve ‘rotayı Mantas’a çevirdiği’ öne sürüldü.

Genç kadın, kendisine yöneltilen ‘cinayeti tasarlama’ ve ‘adaleti engelleme’ suçlamalarını reddetti, dava ise devam ediyor.