Pilotlar uçuş tecrübelerini paylaştı: Kalkıştan sonra yapacak çok bir şey olmuyor

Uçuş sırasında yaşadıklarını internet ortamından paylaşan pilotlar, kalkıştan sonra 'yapacak çok şey olmadıkları' görüşünde.

Dünyanın en zor ve stresli mesleklerinden biri olarak kabul edilen pilotların 'uçuş esnasında ne yaptıkları' merak konusu.

Bir grup pilot, Reddit sitesinde anonim olarak uçuş esnasında karşılaştıkları zorlukları anlattı ve 'kokpitte gerçekte neler yaşandığını' açıkladı.

Express'ten Aimee Robinson'un haberine göre, sitede paylaşım yapan pilotlardan biri, kalkıştan sonra 'uçağı uçurmak dışında yapacak çok şeyleri olmadığını' söyledi ve "Pilotlar genelde telefona bakıyorlar veya gazete okuyorlar" dedi.

Paylaşımda bulunan bir başkası ise, "Uçmak 'saf terör' anları tarafından kesintiye uğratılan sıkıntı dolu saatlerden oluşuyor" dedi.

Pilotların uçuş mesailerinde yaşadıklarına tanıklık eden bir yolcu ise, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Ticari bir uçakta normal koltuklar yüzde yüz dolu olduğu için 'jump seat' (açılır kapanır koltuk) kısmında seyahat ettiğim bir uçuştu. Bu, her şeyin daha basit olduğu zamanlardaki gibi güzeldi. Pilotların ise kalkış işlemi tamamlandıktan sonra gazete okuduklarını gördüm. Gazetelerini kontrol panelinin üzerine açmışlardı, çok komikti."