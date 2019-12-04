Türk kahvesiyle ilgili yapılan araştırmadan: En çok Marmara'da, en az Güneydoğu Anadolu'da içiliyor

Kahve Dünyası tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre Türk kahvesi en çok Marmara Bölgesi'nde, en az Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketiliyor.

Kahve Dünyası, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle bir araştırma yayımladı. Türkiye’nin yedi bölgesini de kapsayan araştırma için, nüfusun en kalabalık olduğu ilk 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 1615 kişiyle görüşme yapıldı. Katılımcıların en çok tercih ettiği kahve çeşidi yüzde 77 ile Türk kahvesi olurken her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini sevdiğini söyledi.

Genel katılımcılar içinde en çok Türk kahvesi içenler yüzde 80 ile Marmaralılar. Son sırada ise yüzde 12 ile Güneydoğu Anadolu yer alıyor. Türkiye genelinde günde içilen Türk kahvesi ortalaması ise bir fincan.

Türk kahvesi içen her 100 katılımcıdan 60’ı Türk kahvesini tadını sevdiği için içtiğini belirtiyor. Türk kahvesinin tadını en çok seven yüzde 80 ile Marmaralılar olurken onu yüzde 77 ile Egeliler izliyor. İç Anadolu Bölgesi’ndeki katılımcılar ise tadından ziyade keyifli bir mola vermek için Türk kahvesi içtiklerini ifade ediyor.

Türk kahvesinin anlamı: Karşılıklı sohbet

Araştırmada katılımcılara, Türk kahvesinin kendileri için ne ifade ettiği de soruldu. Türkiye genelinde her 100 kişiden 63’ü bu soruya karşılıklı sohbet cevabını verirken Güneydoğu Anadolu’daki katılımcıların ise yüzde 100’ü Türk kahvesi denildiğinde akıllarına karşılıklı sohbetin geldiğini söyledi.

Akdeniz ve Karadeniz’de misafirliği ifade eden Türk kahvesi, Ege’de dost meclisini çağrıştırıyor. Kadınların Türk kahvesinde ilk tercihi de karşılıklı sohbet olurken erkekler ise yemeklerden sonra içmeyi sevdiklerini belirtiyor.

Tuzlu kahve geleneği en çok Doğu Anadolu bölgesinde devam ediyor

Araştırma, kız isteme merasiminin vazgeçilmezlerinden biri olan tuzlu kahve geleneğinin de devam ettiğini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan her 100 evli kadından 58’i tuzlu kahve yaptığını söylerken evli erkeklerin yüzde 47’si tuzlu kahve içtiğini ifade ediyor. Tuzlu kahveyi en çok içen erkekler yüzde 84 ile Doğu Anadolu’dan çıkarken onu yüzde 83 ile Güneydoğu Anadolu takip ediyor. Marmara yüzde 14, Akdeniz ise yüzde 37 ile tuzlu kahvenin en az içildiği bölgeler.

Araştırmadan çıkan diğer sonuçlarsa şöyle: