ABD’de bir anne 2 bin dolar karşılığında bebeğini sattı

Polis Parker Bennett Cury Okulu’ndan bir kadının bir çocuğu sattığı ihbarı üzerine Maria Domingo Perez ile irtibata geçti.

Başlangıçta polise çelişkili ifadeler veren kadın daha sonra bebeğini bir kadınla adama verdiğini kabul etti.

37 yaşındaki Catarina Jose Felipe ve 45 yaşındaki Jose Manuel Pascual bebek için 2 bin dolar ödedi. Bebeğin yaşı ve cinsiyetine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Maria Domingo Perez tutuklanırken, polis bebeği ve Domingo Perez’in 4 çocuğunu koruma altına aldı.