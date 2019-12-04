İnsanlar ya alay ediyor ya da kaçıyor

Shubham Patel isimli 23 yaşındaki genç yüzündeki deformasyon sebebiyle zor bir hayat yaşıyor. İnsanların kaçtığı hatta alay ettiği genç adamın tek isteği ise tedavi olup, ailesine maddi yardımda bulunmak için bir iş bulmak.

Hindistan’ın Madya Paradeş eyaletinde yaşayan Shubham Patel’in yüzünde oluşan aşırı büyüme sonucu çene ve yanaklarının etrafında büyük kabarıklıklar oluşuyor.

“Nereye gidersem gideyim herkes yüzümdeki şişkinliklere bakıyor ve benim üzerimden şakalar yapıyor"

Umudunu yitirmeyen Shubham Patel, derslerini tamamlayarak ailesine destek olmak için bir iş bulmayı planlıyor.

Gencin babası Popa Singh'e göre durum oldukça zor:

“Onunla okulda alay ettiklerini, sınıfında ona zorbalık ettiklerini görüyorum. Bence oğlum da herkes gibi yaşamayı hak ediyor ve bu toplum tarafından kabul edilmeli”

4 kız kardeşi olan Shubham’ın durumu annesine göre sadece onu değil kardeşlerini de etkiliyor. Kızlarıyla evlenme amacıyla görüşmeye gelenlerin oğlunu gördükten sonra geri gittiklerini anlatan anne Narmada Bai, “Bu onu çok üzüyor” diyor.

Genç adam geçireceği bir operasyonun hayatını daha iyiye götüreceğini ümit ediyor. Bunun için de maddi destek bekleyen Shubham Patel adına ülkede bir yardım kampanyası yürütülüyor.