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11:17 05 Aralık 2019
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    Cinsel taciz

    FBI derinlemesine görüntü analizi ile çocuk istismarcılarını yakalıyor

    © Fotoğraf : DHA
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    ABD’de Federal Soruşturma Bürosu çocuk istismarcılarına karşı derinlemesine görüntü analizi içeren sistemle farklı yerlerden görüntü ve sesleri birleştirerek bir bütüne ulaşıyor. Amaç oluşturulan robot resmin ulusal ve uluslararası yayın organlarında gösterilerek istismarcının deşifre edilmesi.

    Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) FBI’ın Beni Kurtar Operasyonu ve Tehlike Altındaki Çocuk Uyarı Programı girişimlerinin bir parçası olan sistem çocuk mağdurların tanımlanması için derinlemesine görüntü analizi yoluyla elde edilen ipuçlarını kullanmaya odaklanıyor. Bu noktada internet ortamında çocuk pornografisi ile bağlantılı veriler ayırt edici özellik taşıyor. 

    Çocuk istismarcılarını yakalamak adına yürüttüğü projede hedefteki isimlerden biri 'Jane Doe' takma adını kullanan bir kadın. Kadın hakkındaki ilk görüntü bir çocukla 2014 yılında Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi tarafından ele geçirildi. 2012 yılına ait olduğu belirlenen görüntülerde The Land Before Time isimli animasyon filmin sesleri duyulabiliyor.

    Aslında cinsiyeti de henüz kesinleşmemiş olan 37 yaşındaki Doe’nun dış görünümü kahverengi saçlı koyu çerçeveli gözlük takan bir kadın olarak tanımlanıyor. Oluşturulan robot resim ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla paylaşılarak istismarcının kimliğinin açığa çıkması hedefleniyor.  


     
     

    Etiketler:
    Cinsel istismar, çocuk istismarı, istismar, FBI
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