Japon dergi, randevuya filozafları karıştırdı: Ona ‘Sokrates gibisin’ diyin

Japonya’da bir dergi kadınlara verdiği ilginç bir ‘tavsiyeyle’ hem alay hem de eleştiri konusu oldu. Dergiye göre erkeklerin zekası, “Sokrates gibisin” şeklindeki sözlerle övülmeli.

Cinsiyet eşitliği bakımından dünyanın en kötü ülkeleri arasında gösterilen ve geleneksel rollerin bir hayli baskın olduğu Japonya’da ‘JJ’ adlı ünlü moda dergisi, kadın okuyucularına verdiği ‘ilişki tavsiyeleriyle’ gündeme geldi.

Partnerlerine iltifat etmelerini için kadınları uyaran dergi, erkekleri ünlü Yunan filozof Sokrates’le karşılaştırma önerisinde bulundu. Dergiye göre, erkekler karmaşık şeyler söylediğinde “Sokrates gibisin” şeklinde bir övgü işe yarayabilir.

Sayfanın Twitter’da paylaşılmasıyla dergi hem alay konusu hem de eleştiri unsuru oldu. Bazı kullanıcılar Sokrates’in zehir içip intihar ettiğini belirterek “Sonsuza dek mutlu yaşamadı” yorumu yaptı.

Pek çok kullanıcı cinsiyet eşitliği açısından dergiyi eleştirirken, bir kullanıcı da “Eğer bir kadın bana Sokrates gibi olduğumu söyleseydi, aklı başında mı merak ederdim” diye yazdı.

Bazı kullanıcılar ise Sokrates’e atfedilen “Ne pahasına olursa olsun, evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof olursunuz” sözünü paylaştı.

Dergi ise, tavsiyelerin bir kadın manga sanatçısı tarafından kaleme alınmış bir çizgi romana dayandığını söyleyerek kendini savundu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 yılındaki cinsiyet ayrımı raporunda Japonya 149 ülke arasında 110. sıraya yerleşti. Bir önceki yıl ise 114. sırada yer almıştı.