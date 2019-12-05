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    Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı

    Tarihi soruya yanıt aranacak: Malazgirt Savaşı nerede yapıldı?

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    Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği'nin organizasyonunda 10'dan fazla bilim insanı Malazgirt savaş alanının tespiti için bir araya geldi. Savaş alanı olarak ilan edilen bölgede arkeolojik çalışmalara başlanılacak.

    Her yıl törenlerle kutlanan 1071 Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı yer hâlâ net olarak bilinmiyor. Milli park olarak kutlamaların yapıldığı mevcut alanın da doğruluğu yıllardır tartışma konusu.

    Avrupa'da tüm meydan muharebeleri alanlarında arkeolojik araştırmalar yapılmasına karşılık Malazgirt Savaşı ile ilgili bugüne kadar arkeolojik bir araştırma yapılmadı.

    Bizans İmparatoru Romanos Diogenes ile Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu arasında 26 Ağustos 1071'de başlayan ve Selçuklularin zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan, 17 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 43. Milli Park olarak ilan edilmişti.

    Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Türkiye’nin ilk savaş alanı arkeolojisi için 10'dan fazla alanında uzman bilim insanı bir araya geldi. Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği'nin organizasyonunda 4 yıldır süren çalışmalar sonucunda oluşturulan proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle hayata geçiriliyor.

    ‘GPS ve uydu görüntülerinden faydalanılarak belirlendi’

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'li Belediye Başkanı, dolara Malazgirt Savaşı'yla 'tokat' attı
    Savaşın yaşandığı alanın bugün halihazırda gösterilen yerin daha güneyinde olduğu, antik kaynaklar, uzmanların yerinde incelemeleri, GPS ve uydu görüntülerinden faydalanılarak belirlendi. Proje başladığında yüzey araştırması, topografik, tarihsel, arkeolojik ve etnografik bulgular derlenerek savaşın geçtiği alan bilimsel olarak netlik kazanacak.

    Gömülen askerlerin kemikleri arkeo-antrepologlar, savaşta ölen atların iskeletleri de osteoarkeologlar tarafından incelenecek. Jeoradar ve jeofizik yöntemleriyle arazi taranacak. Askerlerin DNA'larıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi bilimsel çalışmaları yürütecek.

    Ekipte kimler var?

    NTV’nin aktardığına göre Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Mahmut G. Drahor, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Aydın Usta, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Erkan Göksu, Prof. Dr. Mustafa Daş, Doç. Dr. Ökmen Sümer, Doç. Dr. Haluk Çetinkaya, Serhat Şahin, Nezih Başgelen, Ömer Erbil ve Mehmet Coral ekipte yer alıyor.

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    Etiketler:
    Hacettepe Üniversitesi, DNA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa, Resmi Gazete, Ömer Erbil, Sultan Alp Arslan, Bizans İmparatorluğu, Bizans, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Zaferi, Malazgirt
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