Hindistan’da canlı canlı gömülen bebek iyileşiyor

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bir çömlek içine yerleştirilerek canlı canlı gömülen premature bebek iyileşiyor. Hastaneye getirildiği sırada durumu kritik olan kız bebeğin doktoru Ravi Khanna'ya göre:

“Bebeğin durumu iyiye gidiyor, kilo aldı, nefes alıp verişi ve kan değerleri normal”

Bebeğin ailesinden hala bir iz bulunamadı. Evlatlık verilmesi için de gerekli zaman periodunun dolması bekleniyor.

Tesadüf eseri bulundu

Bebek, doğduktan sadece bir kaç dakika sonra ölen kızını defnetmek üzere olan bir baba tarafından tesadüfen bulunmuştu. Toprağı kazan baba bebeğin içine konulduğu çömleği bulmuş ve içindeki bebeğin nefes aldığını görüp, hastaneye yetiştirmişti.

Premature newborn baby found buried alive in a clay pot in northern India has fully recovered, her doctor sayshttps://t.co/0PhiUV43zZ — BBC News (World) (@BBCWorld) December 5, 2019

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