Justin Timberlake eşi Jessica Biel’den özür diledi: Hiçbir şey olmadı

Justin Timberlake rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla bozdu. Timberlake eşi Jessica Biel’den özür dilediği açıklamasında:

“Dedikodudan olabildiğince uzak duruyorum, fakat bu son söylenenler sevdiğim insanları incittiği için önemli olduğunu hissediyorum. Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım, ama dürüst olayım, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve davranışlarımdan pişmanım. Daha iyi bilmeliydim. Bu oğlum için olmak istediğim örnek değil. Harika eşimden ve ailemden onları bu utanç dolu duruma düşürdüğüm için özür dilerim ve olabileceğim en iyi koca ve baba olmaya odaklandım. Ancak bu son olay o çabaya yakışmadı. Palmer’da çalışmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Bu filme devam etmeyi bekliyorum ve insanların filmi görmesi için heyecanlıyım"



Justin Timberlake geçtiğimiz ay rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans’ta bir balkonda içki içerken el ele görüntülenmişti. Konuyla ilgili Jessica Biel ya da Alisha Wainwrigh’tan henüz bir açıklama yapılmadı.