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13:39 06 Aralık 2019
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    Şili'deki diktatörlüğü şaka malzemesi yapan Amazon hedefte: Helikopter gezisine çıkmak ister misin?

    © Fotoğraf : @Amazon
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    Şili’deki diktatörlük döneminde muhaliflerin helikopterden atılarak öldürülmesini ‘tiye alan’ tişörtleri satışa sunan Amazon büyük tepki çekti.

    E-ticaret devi Amazon bir kez daha satışa sunduğu ürünle şimşekleri üzerine çekti.

    Şili’deki Augusto Pinochet yönetimindeki askeri diktatörlüğü estetize eden, muhaliflerin ölümlerini hafife alan ürünler dün itibariyle satışa sunuldu. Pinochet’nin üniforma içindeki bir resminin bulunduğu tişörtlerden birinin üzerinde ‘helikopter’ yazarken, bir diğerinde ise helikopterden atılan bir beden görülüyor ve ‘Dolaşmaya çıkmak ister misin?’ yazıyor. Tişörtlerde ‘Bedava helikopter seyahati’ ya da ‘Pinochet benim yardımcı pilotum’ gibi ifadeler de yer aldı.

    Amazon, tişörtlerin ‘vatanseverler, Donald Trump yanlıları, muhafazakârlar ve cumhuryietçiler için mükemmel bir hediye’ olacağını da belirtti.

    © Fotoğraf : @Amazon
    Amazon tarafından satışa sunulan tişörtlerin birinde, Pinochet’nin üniforma içindeki resminin üzerinde ‘helikopter’ yazarken, bir diğerinde ise helikopterden atılan bir beden görülüyor ve ‘Dolaşmaya çıkmak ister misin?’ ifadeleri bulunuyor. Ayrıca ‘Bedava helikopter seyahati’ ya da ‘Pinochet benim yardımcı pilotum’ gibi ifadeler de bulunuyor.

    'Anlaşılamayacak bir zalimlik'

    Diktatörlük döneminin mağdurları başta olmak üzere pek çok kesim Amazon’u vahşi cinayetlerle dalga geçmekle suçladı.

    Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.
    © REUTERS / RODRIGO GARRIDO
    Şili'de Pinochet'ten sonra ilk defa ordu sokakta
    Bunlardan biri olan Şilili yazar Diamela Eltit, “İnsanların canlı canlı helikopterlerden okyanusa atıldığını görmenin acısına katlanmaya çalışan benim gibi insanlar için bu dayanılmaz bir şey. Bu sadece acı verici değil aynı zamanda anlaşılamayacak bir zalimlik. İnsanlığın en kötü yanının piyasa tarafından nasıl özümsenebildiğini ve tüketim nesnesi haline dönüştürülebildiğini gösteriyor” dedi.

    Tepkilerin ardından ürünlerin bazıları satıştan kaldırılsa da, bir kısmı sitede kalmaya devam etti.

    3 binden fazla muhalif 'kaybedildi'

    Pinochet’nin 1973-1990 yılları arasındaki askeri diktatörlüğü boyunca 3 binden fazla muhalif ‘kaybedildi’. 2001 yılında dönemin Şili Devlet Başkanı Ricardo Lagos, diktatörlük boyunca en az 120 kişinin helikopterlerden okyanusa, nehir ve göllere ay da dağlara atılmış olduğunu açıkladı.

    Bu dönemde on binlerce insan tutuklandı ve işkence gördü.

    Diktatörlük dönemine gönderme yapan bu tarz tişörtler daha önce de gündeme gelmişti. Özellikle ABD’de aşırı sağcılar arasında bir hayli popüler olan Pinochet tişörtleri, 2017 yılında Virginia'nın Charlottesville kentinde gerçekleşen beyaz üstünlükçü bir eylem olan ‘Unite the Right’ (Sağı Birleştir) sırasında kullanılmıştı.

    Geçen yıl ise Şili’de başkanlık yarışına katılan aşırı sağcı José Antonio Kast, üzerinde ‘Pinochet’nin helikopter turları’ yazılı bir tişörtle görüntülenmiş, olay tartışma yaratmıştı.

    Amazon'ın 'sabıkası' bol

    Amazon ise bu konudaki ‘sabıkalarıyla’ biliniyor. Şirket, sadece birkaç gün önce, bu kez de Auschwitz toplama kampına ait görsellerin bulunduğu yılbaşı süslemeleri sattığı için eleştirilerin odağına yerleşti.

    Daha önce de ‘babasının küçük s..tüğü’ yazılı tişörtler sosyal medyada gördüğü tepki üzerine kaldırıldı.

    Etiketler:
    Tepki, Tişört, ölüm, Diktatörlük, Helikopter, Amazon, Şili, Augusto Pinochet
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