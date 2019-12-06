Tayland’ın en zengin adamı: Okul süresi kısaltılmalı, hayattan deneyim kazanılmalı

Paris'te düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na konuşma yapmak üzere davet edilen Tayland’ın en zengin adamı ve Charoen Pokphand Group'un kıdemli başkanı Dhanin Chearavanont, Bangkok Post'a konuştu.
The senior chairman of Charoen Pokphand Group said in an exclusive interview with the #BangkokPost the time Thai #students spend in school and university should be shortened. #Thailandhttps://t.co/luYht3xZCx pic.twitter.com/rDkNaNi3Lh— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 5, 2019
Taylandlı öğrencilerin okulda ve üniversitede geçirdikleri sürenin kısaltılması gerektiğini ifade eden Dhanin, öğrencilerin 18 yaşına geldiğinde üniversiteyi bitirip iş hayatına atılmaları gerektiğini söyledi.
‘Öğrenciler 18 yaşında iş hayatına atılmalı’
Kendi ülkesinin eğitim sistemini baz alarak konuşan Dhanin, “Benim görüşüme göre, öğrencilerin ilkokulda geçirdiği 6 yıl, 4 yıla inmeli. Öğrencilerin 18 yaşına geldiğinde üniversiteyi bitirip çalışmaya başlaması için de ilkokul sonrası aşamalar 2 yıldan fazla sürmemeli” dedi, "Bugünlerde öğrencilerin ezber yapması gerekmiyor çünkü tüm bilgiler internet üzerinden parmaklarının altında" değerlendirmesi yaptı.
‘Makineler ve yapay zeka insanlardan daha iyi öğreniyor’
'Toplum en iyi üniversitedir'
Bunun yerine üniversite ve okulların öğrencilerine gerçek dünyadaki sorunlardan ve zorluklardan öğrenmelerini sağlayarak iş piyasasına hazırlamaları gerektiğini söyleyen Dhanin şunları ekledi: "Toplum en iyi üniversitedir. Okul, bilgelik kazandırmaz. Bilgelik sadece gerçek hayat sorunlarından öğrenilebilir."
Tayland'da normalde gençler 20 yaşından sonra iş hayatına başlıyor.
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