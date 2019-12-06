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13:39 06 Aralık 2019
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    Dhanin Chearavanont

    Tayland’ın en zengin adamı: Okul süresi kısaltılmalı, hayattan deneyim kazanılmalı

    © AFP 2019 / LILLIAN SUWANRUMPHA
    Yaşam
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    Tayland’ın en zengin adamı Dhanin Chearavanont, bu dijital bir çağda teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve kendilerini geliştirmek için öğrencilerin okulda daha az zaman geçirip gerçek hayat deneyimi kazanmaya daha çok odaklanmaları gerektiğini söyledi.

    Paris'te düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na konuşma yapmak üzere davet edilen Tayland’ın en zengin adamı ve Charoen Pokphand Group'un kıdemli başkanı Dhanin Chearavanont, Bangkok Post'a konuştu.

    Taylandlı öğrencilerin okulda ve üniversitede geçirdikleri sürenin kısaltılması gerektiğini ifade eden Dhanin, öğrencilerin 18 yaşına geldiğinde üniversiteyi bitirip iş hayatına atılmaları gerektiğini söyledi.

    ‘Öğrenciler 18 yaşında iş hayatına atılmalı’

    Kendi ülkesinin eğitim sistemini baz alarak konuşan Dhanin, “Benim görüşüme göre, öğrencilerin ilkokulda geçirdiği 6 yıl, 4 yıla inmeli. Öğrencilerin 18 yaşına geldiğinde üniversiteyi bitirip çalışmaya başlaması için de ilkokul sonrası aşamalar 2 yıldan fazla sürmemeli” dedi, "Bugünlerde öğrencilerin ezber yapması gerekmiyor çünkü tüm bilgiler internet üzerinden parmaklarının altında" değerlendirmesi yaptı.

    ‘Makineler ve yapay zeka insanlardan daha iyi öğreniyor’

    © İHA /
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    Makinelerin ve yapay zekanın insanlardan daha iyi öğrendiğini, bilgileri işleyebildiğini, hatırladığını ve hesapladığını hatırlatan Dhanin, "Çoğu üniversite ve okulun hala devam ettirdiği eski metotları kullanmak için herhangi bir neden yok" diye konuştu. 

    'Toplum en iyi üniversitedir'

    Bunun yerine üniversite ve okulların öğrencilerine gerçek dünyadaki sorunlardan ve zorluklardan öğrenmelerini sağlayarak iş piyasasına hazırlamaları gerektiğini söyleyen Dhanin şunları ekledi: "Toplum en iyi üniversitedir. Okul, bilgelik kazandırmaz. Bilgelik sadece gerçek hayat sorunlarından öğrenilebilir."

    Tayland'da normalde gençler 20 yaşından sonra iş hayatına başlıyor.

    Etiketler:
    hayat, Okul, iş adamı, Dhanin Chearavanont, Tayland
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