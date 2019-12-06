Hindistan’da dans etmeyi durduran kadın vuruldu

Son zamanlarda Hindistan’dan sıklıkla duyulan kadın şiddeti haberlerine biri daha eklendi. Bu kez genç bir kadın düğünde dans etmeyi durdurduğu için yüzünden vuruldu.

Hindistan’da bir düğünde kadın dansçı dans performansını durdurduğu için yüzünden silahla vuruldu. Olay anına ait görüntülerde bir kadın sahnede dans ederken görüntüleniyor. Sonra kadın duruyor ve bir silah sesi duyuluyor. Ardından kadın yüzünü tutarak yere yığılıp kalıyor.

This video is from UP's Chitrakoot .The lady was performing at a wedding and was shot by a man , possibly drunk, because she stopped after the music system development a glitch. She took a bullet in the jaw , hospitalised in Kanpur. @chitrakootpol says trying to make arrests pic.twitter.com/f9vVYopcYL — Alok Pandey (@alok_pandey) December 6, 2019

​Polis yetkililerinin BBC’ye verdiği bilgiye göre koşarak kaçan saldırgan videodan tespit edildi. Polis yetkilisi şunları şöyledi: "Şüpheli koşarak kaçtı ama kendimizden eminiz ki onu kısa süre içinde yakalacağız.”

India woman shot for 'pausing dance' at wedding https://t.co/9J6O0UhvIw — BBC News (World) (@BBCWorld) December 6, 2019

​Düğünlerde şiddet eylemleri Hindistan’da yaygın bir durum halini aldı. Düğün davetlilerinden çoğu silah taşıyor ve kutlama sırasında havaya ateş açıyor.

Benzer bir olay 2016 yılında Pencap eyaletinde meydana geldi. Düğünde dans eden hamile bir kadın karnından vurularak öldürülmüştü.

Yaşanan diğer benzer olaylar kaza eseriydi. Kasım 2016’da biri damadın halası olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

2018 yılında polis bir adamı düğün öncesi kutlamalar sırasında komşusunu yanlışlıkla vurduğu için tutuklamıştı.

Bir adam da kızının düğününden önce havaya ateş açmış, komşusunu başından yanlışlıkla vurmuştu. Kadın neredeyse hayatını kaybediyordu.