İngiltere'de çok sayıda kadın ve çocuğa tecavüz eden azılı suçlu, hapiste olması gerekirken ihmal sonucu bırakılmış

İngiltere'nin bir ucundan diğer ucuna iki hafta boyunca kadınlarla çocuklara seri halde tecavüz eden Joseph McCann'ın aslında o dönemde hapis yatması gerektiği, fakat yanlışlıkla serbest kaldığı açıklandı.

Bugün İngiltere ve Galler Merkez Ceza Mahkemesi'nde 11 kadın ve çocuğa yönelik 37 saldırıdan suçlu bulunan Joseph McCann'ın nisan-mayıs aylarında iki hafta boyunca seri halde işlediği suçların en genç kurbanının 11, en yaşlı kurbanının 71 yaşında olduğu belirtildi.

Mahkeme salonundakiler acı ve dehşeti kaldıramadı

34 yaşındaki McCann'ın medya tarafından 'korkunç', 'dehşet verici' diye nitelenen suç furyasına, evlerine girdiği ergen erkek ve kız kardeşe birbirlerinin önünde saldırması da dahil.

Joseph McCann guilty of horrific rapes after being let out of jail by mistake https://t.co/66Yp5rbwNn — The Guardian (@guardian) December 6, 2019

Genelde 20'li yaşlarında kadınları seçerek kurbanlarının çoğunu sokaktan kaçırıp saatlerce vahşi saldırılardan, işkencelerden geçiren sanık, davaya katılmayı reddetti.

McCann'ı oybirliğiyle suçlu bulan jüri kararında, başlarına gelen korkunç şeyleri açıkça anlatan ve polise yardımcı olan kurbanların 'cesareti' övüldü.

Davada 21 yaşındaki bir kadın, kız kardeşiyle dışarıdayken gündüz gözü Londra'da sokaktan kaçırıldığını, 'bana kıyma' diye yalvarmalarına kulak asılmadığını ve büyük bir fiziksel acı içinde yaşamını devam ettirdiğini anlattı.

Erkek kardeşiyle birlikte saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızın 999 telefon hattından acil yardım talep ettiği kayıt dinlenirken mahkeme salonundaki herkesin dehşete düşmesi üzerine yargıç duruşmayı erken bitirdi.

Serbest kalmasının sorumluluğuna dair soruşturma talebi

Ömür boyu hapis cezasına mahkum edilip edilmeyeceği daha sonra açıklanacak McCann hakkındaki dehşet, işlediği suçlardan ibaret değil.

McCann için 'toplumu koruma amaçlı hapis' kararı verilmiş, buna rağmen serbest kalmış.

Adalet Bakanlığı seri tecavüzcü sanığın yanlışlıkla serbest kaldığını açıkladı. Bunun nasıl olabildiğine dair soruşturma açılması için tüm kesimlerden çağrı yükseldi.

Joseph McCann: The failures that let violent criminal back on the streets https://t.co/UyttWWKvUq — BBC News (UK) (@BBCNews) December 6, 2019

Sadece şartlı tahliye kurulunun kararı varsa

11 yaşından beri başı polisle belada olan McCann, 2008'de silahlı soygundan mahkum edilirken, yargıç 'toplumu koruma amaçlı hapis' kararı vermiş. Bu, minimum 2.5 yıl hapis yattıktan sonra ancak şartlı tahliye kurulunun kararıyla serbest kalması anlamına geliyor.

2010, 2012 ve 2014'te şartlı tahliye talepleri reddedilen McCann, hapiste tüm rehabilitasyon programlarına katılıp başarı göstermesi üzerine Mart 2017'de çeşitli şartlara uyma yükümlülüğüyle bırakıldı. Ama yeniden soygun yaptı ve Ocak 2018'de yeniden mahkum edildi. Ve geçmiş sicili hiç yokmuş gibi muamele gördü, şartlı tahliye kurulu haberdar edilmedi, mahkumiyetinin yarısını tamamladıktan, 18 ay yattıktan sonra Şubat 2019'da serbest bırakıldı. İki ay sonra da çok sayıda insanın hayatını ve geleceğini mahveden suç furyasına başladı.

'Şartlı tahliye kuruluna gönderilseydi, bu korkunç olaylar gerçekleşmezdi'

Şartlı tahliye kurulu başkanlığı yapmış Prof. Nick Hardwick, bu yanlışlık silsilesinin şok edici, yaşam değiştirici sonuçları olduğunu belirtip şunları söyledi:

"Dosya yapılması gerektiği gibi şartlı tahliye kuruluna geri gönderilseydi, yeniden serbest bırakılmazdı ve bu korkunç olaylar gerçekleşmezdi."

Terör zanlıları da aynı şekilde serbest

Londra Köprüsü'nde düzenlenen son 'terör' saldırısının faili Usman Khan'ın da hakkında 'toplumu koruma amaçlı hapis' (IPP) kararı olduğu, buna rağmen şartlı tahliye kuruluna sevk edilmeden serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Başbakan Boris Johnson, bu şekilde serbest kalan 70'den fazla 'terör zanlısı' olduğunu açıklamıştı.