Köye kamera sistemi kurdular: Memleket hasretini 24 saat canlı yayınla gideriyorlar

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İsahocalı Köyü'ne kurulan ve ve 24 saat canlı yayın yapan kameralar sayesinde yıllar önce köyden göç eden gurbetçiler memleket hasretlerini gideriyor.

Kırşehir’in Kaman ilçesi İsahocalı köyünde yaşayan köylüler, hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve gurbetçilerin hasret gidermesi için köyün giriş ve çıkış noktalarına kamera sistemi kurdu.

Köyde düzenlenen bir festivale katılan gurbetçilerin isteği üzerine yıllar önce kurulan sistem bu yıl tamamen aktif hale getirildi. Oluşturulan internet sitesi üzerinden güvenlik kamerasının görüntüleri, canlı yayınlanmaya başlandı.

© İHA / VAHİT ALDI Kırşehir’in İsahocalı köyünün giriş ve çıkış noktalarına kurulan kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler internet üzerinden 24 saat canlı yayınlanıyor.

Köylülerin verdiği bilgiye göre, yıllar önce köyden göç eden ve farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 4 bin 800 gurbetçi, internet sitesine girerek memleket özlemini gideriyor. Gurbetçiler, köydeki düğün, cenaze ve günlük yaşamı 24 saat takip edebiliyor. Köydekiler de güvenlik kamerasının önüne geçerek, yurt dışındaki akrabalarına kendilerini izlettiriyor.

'Telefon edip kameraya bakmamızı söylüyorlar'

Köy muhtarı Abdullah Ulusoy, "Köyümüze gelmek isteyip de ekonomik ve sosyal nedenlerle gelemeyen insanlarımız, köyümüzü kameralardan izleyerek hasret gideriyor. Kameralar sayesinde iletişim kurabiliyoruz. Bu uygulamanın köyümüz insanları ve dışarıdaki insanlarımız için iyi olduğunu düşünüyoruz" dedi.

© İHA / VAHİT ALDI Yurtdışında yaşayan İsahocalı köyü sakinleri, kameralar sayesinde düğün, cenaze ve günlük yaşamı 24 saat takip edebiliyor. Köydekiler de güvenlik kamerasının önüne geçerek, yurt dışındaki akrabalarına kendilerini izlettiriyor.

Köy sakinlerinden Yılmaz Ulusoy ise "Akrabalarım yurtdışından bizleri seyrediyor. Hatta kamerada gördükleri zaman telefon edip kameraya bakmamızı söylüyorlar. Güzel bir nostalji oluyor" diye konuştu.

2009 yılında Belde olan köyde Belediye Başkanı olan Halil Metin de, "İsahocalı olup Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'da, Kore'de yaşayan insanlarımız var. Sıla hasreti çeken hemşerilerimiz bu sayede günlük olarak beldemizi izleyebiliyor. Hatta bazı hemşerilerimiz, güvenlik kamerası altına geçerek telefonla görüştükleri yakınlarına kendilerini izlettirebiliyorlar" diye konuştu.