Güney Osetyalı öğrenci Dünya Mental Aritmetik Şampiyonu oldu

Canbolat Koçiyev’in okuduğu Tesla Dâhiler Okulu’ndan yapılan açıklamada, “Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de 7 Aralık günü 24. Dünya Mental Aritmetik Şampiyonası düzenlendi. Tesla Dâhiler Okulu öğrencisi Canbolat Koçiyev dünya şampiyonu oldu” ifadelerine yer verildi.

Toplamda 47 ülkeden 4 bin çocuğun katıldığı şampiyonada Güney Osetya’nın bir diğer temsilcisi Denis Cabiyev’in de üçüncü olduğu aktarıldı.

Daha önce Canbolat Koçiyev, Malezya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.