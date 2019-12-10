Pakistan’da bir hemşire çocuğu olmayan akrabası için bebek çaldı

Pakistan’da bir hemşire 17 yıldır çocuk sahibi olamayan akrabası için yeni doğan ikiz bebeklerden birini çaldı. İkizleri olduğunu bilmeyen aile, anne Jamila Bibi'nin sorduğu bir sorunun ardından gerçeği öğrendi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir kız bebek doğumdan hemen sonra hastane çalışanı tarafından çalındı.

Jamila Bibi isimli kadın doğum yapmak üzere kayınbiraderi Abdul Hamid tarafından hastaneye getirildi. Doğumda ikiz bebek dünyaya getiren kadının da, ailesinin de ikiz bebek doğurduğundan haberi yoktu.

Doğum sonrası birkaç gün bilinci yerinde olmayan Jamila Bibi'nin eve döndüğü gün bebeği öldü. Ardından kadının ailesine sorduğu soru gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. Doğumdan iki gün sonra evde bebeğini kaybeden anne içinden gelen hisse dayanarak ailesine 'Diğer kız nerede?' diye sordu.

“Cuma günü annelik iç güdüsüyle Bibi, diğer kızın nerede olduğunu sordu. O an serseme döndük” diyen Abdul Hamid, polise şikayette bulundu.

Pakistan paramedic 'stole baby to give to childless aunt' https://t.co/XPO0aQEcPJ — BBC News (World) (@BBCWorld) December 9, 2019

​Loralai Polis Şefi Jahangir Shah “Hastanede o gece doğumhanede nöbetçi olan bir kadını tutukladık. Neler olduğunu bize doğrudan açıkladı. 17 yıldır çocuk sahibi olamayan akrabası için 2 kadın meslektaşınından da yardımını alarak bebeği çalmış” dedi.

Polis, olayı gerçekleştiren kadın hemşire ve 2 meslektaşıyla, bebeğin verildiği kadını tutukladı.