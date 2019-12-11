Kayıt
01:52 11 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Twitter

    Twitter'da 2019'un en çok konuşulanları belli oldu

    © REUTERS / Kacper Pempel
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/103032/27/1030322740.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/201912111040808518-twitterda-2019un-en-cok-konusulanlari-belli-oldu/

    2019 yılı sona ermek üzereyken Twitter'da en çok konuşulanlar, retweet edilenler ve beğenilenler listelendi. Hem gerçekleştirdiği yardımlar ve platformu AHBAP hem de kullanıcılarla etkileşimiyle Twitter gündemine damga vurmayı başaran Haluk Levent 2019'da en çok konuşulan ünlü isim oldu.

    2019 sona ererken dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, bu yıl da Türkiye gündeminin en yoğun konuşulduğu mecra oldu.

    Chip.com.tr'nin haberine göre, Türkiye'de Twitter'ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sohbetlere ağırlığını koyan isim oldu.

    Türkiye'de Twitter sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop müzik grubu BTS olurken, Haluk Levent şaşırtmadı, Twitter'ın 2019'da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz da en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer aldı.

    Falcao, Twitter'a damgasını vurdu

    En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen tweet'lerden biri, Galatasaray'ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao'nun gelişini duyurduğu tweet oldu. Ekrem İmamoğlu'nun '#BirlikteKazandık' hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru tweet'i ve Fatih Terim'in 'look at the tabela' tweet'i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.

    Haluk Levent Twitter'ın en popüler ismi

    Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olan ve yaklaşık 2.5 milyon takipçiye sahip Haluk Levent bir ilki gerçekleştirdi.

    Twitter'ı etkisi altına alan ve ülke çapında gündem yaratan İzmir'deki yangına dikkat çekmek üzere Levent'in 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği konserin Twitter'da canlı yayınlanması şüphesiz yılın önemli olaylarından biriydi. 6 saat süren ve 9 müzik grubunun yer aldığı konser '#FromAshestoForest' hashtag'i ile Twitter'da yüzbinlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.

    En çok kullanılan hashtag: Feyyaz Duman

    'Survivor 2019' her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın Twitter'da en çok konuşulan oyuncu, 'Kadın' dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oldu. '#arifgibisevmek' kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu:

    1.  feyyazduman
    2. BTS
    3. galatasaray
    4. arifgibisevmek
    5. survivor2019
    En çok konuşulan dizi: Game of Thrones

    Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde bu sene final yapan Game of Thrones (#GoT) yer alırken '#senanlatkaradeniz', '#arifgibisevmek', '#hercai', '#survivor2019', hashtagleri en üst sıralarda yer aldı.

    1. GoT
    2. arifgibisevmek
    3. senanlatkaradeniz
    4. hercai
    5. survivor2019

    En fazla etkileşime geçilen isimler:

    1. Haluk Levent
    2. Cem Yılmaz
    3. Atilla Taş
    4. Fatih Terim
    5. Levent Üzümcü
    Etiketler:
    BTS, Gökhan Özoğuz, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Radamel Falcao, Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Haluk Levent, Twitter
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tren evlerine neredeyse dokunarak geçerken...
    Raylar üzerinde yaşam: Hanoi’den şaşırtan kareler
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet