Twitter'da 2019'un en çok konuşulanları belli oldu

2019 sona ererken dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, bu yıl da Türkiye gündeminin en yoğun konuşulduğu mecra oldu.

Chip.com.tr'nin haberine göre, Türkiye'de Twitter'ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sohbetlere ağırlığını koyan isim oldu.

Türkiye'de Twitter sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop müzik grubu BTS olurken, Haluk Levent şaşırtmadı, Twitter'ın 2019'da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz da en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer aldı.

Falcao, Twitter'a damgasını vurdu

En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen tweet'lerden biri, Galatasaray'ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao'nun gelişini duyurduğu tweet oldu. Ekrem İmamoğlu'nun '#BirlikteKazandık' hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru tweet'i ve Fatih Terim'in 'look at the tabela' tweet'i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da seçimi kazandığımızı teyid etti. Hep birlikte kazandık, emeği geçen herkese ve gönlü bizimle atan 16 milyon İstanbulluya teşekkürler. #BirlikteKazandık pic.twitter.com/XFwBzMsMH4 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2019

Look at the tabela 🏆 pic.twitter.com/dpkNhdY2zN — Fatih Terim (@fatihterim) May 19, 2019

Haluk Levent Twitter'ın en popüler ismi

Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olan ve yaklaşık 2.5 milyon takipçiye sahip Haluk Levent bir ilki gerçekleştirdi.

Twitter'ı etkisi altına alan ve ülke çapında gündem yaratan İzmir'deki yangına dikkat çekmek üzere Levent'in 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği konserin Twitter'da canlı yayınlanması şüphesiz yılın önemli olaylarından biriydi. 6 saat süren ve 9 müzik grubunun yer aldığı konser '#FromAshestoForest' hashtag'i ile Twitter'da yüzbinlerce kullanıcının dikkatini çekmeyi başardı.

En çok kullanılan hashtag: Feyyaz Duman

'Survivor 2019' her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın Twitter'da en çok konuşulan oyuncu, 'Kadın' dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oldu. '#arifgibisevmek' kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu:

feyyazduman BTS galatasaray arifgibisevmek survivor2019

En çok konuşulan dizi: Game of Thrones

Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde bu sene final yapan Game of Thrones (#GoT) yer alırken '#senanlatkaradeniz', '#arifgibisevmek', '#hercai', '#survivor2019', hashtagleri en üst sıralarda yer aldı.

GoT arifgibisevmek senanlatkaradeniz hercai survivor2019

En fazla etkileşime geçilen isimler: