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    Hande Yener: 'İğrenç müzik yapılıyor' diye 20 yıldır söylüyorum, Allah razı olsun rapçilerden, pop müziği yendiler

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    Şarkıcı Hande Yener, müzik piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak "'İğrenç müzik yapılıyor' diye 20 yıldır söylüyorum, Allah razı olsun rap'çilerden, pop'u yendiler" ifadelerini kullandı.

    Şarkıcı Hande Yener, müzik piyasasıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada pop müzik yapan şarkıcıları eleştirdi ve "İğrenç müzik yapılıyor" dedi.

    Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre pop müzik şarkıcılarının tarzlarını yenilmediği ve yeni şarkılar üretmediği için pop müziğin bittiğini düşünen şarkıcı, "Güzel bir temizlik oldu, Allah razı olsun rapçilerden o yüzden rap popu yendi" dedi ve çıkacak albümün biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini belirterek şunları söyledi:

    "Müzik dünyası karışmış durumda. Rap popu yedi ama rap’te de çok iyi bir şey yok. Şu anda ortada dinlenecek bir şey yok. O yüzden benim albüm hem benim hem de müzik dünyası için önemli. Albümle birlikte popta yeni bir atılım olacak.

    Hep söylüyordum 'Pop müzikte bir gerileme var, yeni bir tarz yapın, kendinizi geliştirin' diye ve gördüğünüz gibi yeni bir şeye yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti görünüyor. Ben her zaman üretiyorum, her zaman yeni bir şey yapıyorum. Bu yaptığım albümde tarzımın dışında.

    'Rap'çilerin mekanı cennet olsun'

    "Meslektaşlarım üretmiyorlar. Üretemediklerini biliyoruz. Tarz da yapamıyorlar. Ülkemizde müzik kalitesiyle ilgili ben her zaman isyan ediyordum. Müzik yok diye. Arayış yok. Hep aynı. 130 tempo üzerine değişen sözler ve bol bol ekstraya giden tipler, artık gidemiyor. O tarz bittiği için çok mutluyum gerçekten. Müziği kanatanlar artık kanatamayacaklar. Yeni tarz ortaya çıkartmak için işi bilmek gerekiyor o yüzden işi bilmedikleri ortaya çıktı. rape de yönelemiyorlar ve rap de yapamıyorlar.

    Rap okumakla rapçi mi oluyorsun? Pop okumakla popçu mu oluyorsun? Keşke alternatif tarzlar yaratabilselerdi bugün popüler olan şeyin üzerine atlamazladı bu kadar diye düşünüyorum. Ben bu konuda tam 20 yıldır doluyum. Müzik kalitesini mahvettiler. 'İğrenç müzik yapılıyor' diye 20 yıldır söylüyorum kötü ben oluyorum, snob ben oluyorum sonra. Ne oldu 20 yılın sonunda herkesin dinleyip sevdiği şarkılar, şarkıcıları niye şimdi dilemiyorlar. Bunu sorgulamak lazım. Neyse güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rapçilerden. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin."

    Etiketler:
    eleştiri, Müzik, rap, pop, Hande Yener
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