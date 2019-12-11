Hindistan’da idam mahkumlarından gülünç talep: Hava kirliliğinin bizi öldürmesine izin verin

Hindistan’da toplu tecavüz ve cinayet suçluları cezalarının ertelenmesi için gülünç bir talepte bulundu. Mahkumlardan biri mahkemeye verdiği dilekçede, hava kirliliğinden zaten öleceklerini savundu.

Hindistan’da tecavüz ve cinayet suçundan idam cezasına çarptırılan mahkumlardan biri ölüm cezasından kurtulmak için oldukça garip bir yöntemle şansını denedi.

Yüksek Mahkeme’ye komik denilebilecek bir dilekçe ile başvurarak, idam cezasına gerek olmadığını savunan mahkum, Hindistan’da kötü hava koşullarının onları zaten öldüreceğini, ülkede yaşam süresinin çok kısa olduğunu ve şu an ölmelerine gerek bulunmadığını iddia ediyor.

Basit bir İngilizce ile yazılmış olan tuhaf dilekçe suçluların avukatları aracılığıyla Yüksek Mahkeme’ye sunuldu.

And terrible grammar. This Petition should be rejected just for the abhorrent usage of English. — Indian Rafiki (@wise_rafiki_) December 10, 2019

​“Herkes Yeni Delhi’de su ve havayla ilgili neler olduğunun farkında. Hayat daha da kısalıyor. İdam cezası niye?” diye mahkemeye soran Akshay Singh, kentin havasıyla ilgili 'gaz çemberi gibi' ve 'zehir dolu' gibi benzetmeler yaptı.

Mahkum ayrıca Hindu inancına dayandırdığı metinde Hindistan’da insanların eskiden binlerce yıl yaşadığını ama şimdi ortalama yaşam süresinin durmadan düştüğünü iddia etti ve “Yaşam bu kadar kısalırken idam niye?” diye sordu.

Mahkum yalnızca idam cezasının ertelenmesi için geçici bir sebep sunduğu için itirazın mahkeme tarafından kabul edilme olasılığı düşük olarak görülüyor.

7 yıl önce otobüste bir genç kıza saldırmışlardı

Sing ve diğer mahkumlar 2012 yılında gece geç bir saatte Yeni Delhi’de otobüse binen 23 yaşındaki üniversite öğrencisine tecavüz ve işkence ederek öldürmek suçundan idam ile cezalandırıldı. Gerçek ismi açıklanmayan ve korkusuz anlamına gelen Nirbhaya takma ismini kullanan genç kız, ilk başta hayatta kaldı. Ancak 12 gün sonra ağır yaralarına yenik düşerek hayatını kaybetti.

No wonder people have no faith in legal process when a open and shut case like #Nirbhaya is allowed for multiple review and mercy petition. #HangThatCriminal https://t.co/kdE6OnkzbQ — Ram Balachandran (@RamBalachandran) December 10, 2019

​Onun ölümü Hindistan’da büyük ses getirdi ve 'Yeni Delhi’de erkeklere idam cezası gelsin' çağrılarının yapıldığı kapsamlı gösterilere yol açtı. Gösterilerde zaman zaman polisle çatışmalar dahi yaşandı.

