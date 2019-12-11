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13:43 11 Aralık 2019
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    St. John Properties emlak şirketinden 10 milyon dolar ikramiye

    ABD'li emlak şirketinden çalışanlarına 10 milyon dolar ikramiye

    © Fotoğraf : Twitter
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    ABD’de bir emlak şirketi düzenlediği yıllık toplantıda çalışanlarına büyük bir sürpriz yaptı. Şirket, tüm çalışanlarına toplam 10 milyon dolar değerinde ikramiye dağıttı.

    ABD’nin Maryland eyaletinde St. John Properties emlak şirketi düzenlediği parti sırasında çalışanlarına kırmızı zarflar dağıttı. Kimse böyle bir şey olmasını beklemiyordu. Ancak zarfları açan çalışanlar zarflardan ortalama 50 bin dolarlık hediye çekleri çıktığını gördü. 198 çalışanı olan şirket cumartesi gecesi çalışanlarına toplam 10 milyon dolarlık bir ikramiye dağıttı.

    Şirketin Proje Müdür Yardımcısı olarak çalışan Stephanie Ridgway “Zarfı açtığım an tamamen bir inanamamazlık içindeydim” dedi. Stephanie Ridgway duygularını şu sözlerle anlatmaya devam etti:

    “Ne gördüğüme inanamıyordum. Hislerimi ifade edebilecek bir söz olduğunu bile sanmıyorum. İnanılmaz ve muhteşem hissettim. Hala şoktayım. Bu kesinlikle hayatımın değişim noktası.”

    St. John Properties Başkanı Lawrence Maykrant CNN’e yaptığı açıklamada "Şirketimizin gayrimenkul hedefi 20 milyon metrekareydi ve 14 yılda bunu ikiye katladık. Biz hedefimizin üzerine de çıktığımız için tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek, onlar için büyük bir şey yapmak istedik” dedi.

    İşe yeni başlayanlara da ikramiye verildi

    Her çalışanın ikramiyesi şirkette çalıştığı zaman dilimine göre ayarlandı. En küçük ikramiye, işe henüz başlayan çalışanlara verilen 100 dolar olurken, en büyük ikramiyenin değeri ise 270 bin dolar.

    Şirket sahibi Lawrence Maykrant yaşadığı mutluluğu “Bu kesinlikle hayatım boyunca tanık olduğum en inanılmaz andı. Herkes şaşkına dönmüştü. Çığlık atanlar, ağlayanlar, gülenler, kucaklaşanlar” sözleriyle anlattı.  

    Şirketin 14 yıllık çalışanı ve aynı zamanda en büyük ikramiye olan 270 bin doların sahibi 37 yaşındaki Stephanie Ridgway, ikramiyeyi çocuklarının kolej eğitimi için kullanacak.

     

    Etiketler:
    emlak, Büyük ikramiye, ikramiye
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