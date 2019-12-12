YouTube, nefret söylemine karşı sert önlemler alıyor

Geçmişten günümüze farklı grupların birbirine karşı yaptığı nefret söylemleriyle karşı karşıya kalan YouTube, bu konu hakkında harekete geçiyor. Video platformu hakaret, tehdit ve nefret söylemine karşı sert politikalar geliştiriyor.

YouTube, moderatörlerinin dikkatinden kaçan nefret söylemi ve tehditlerle mücadele için taciz karşıtı politikalarını sertleştiriyor.

Webtekno'nun aktardığına göre, çevrimiçi video devi, bundan böyle insanların cinsiyetine, ırkına ya da cinsel yönelimine yönelik 'kötü niyetli hakaretler' içeren videoların yayınlanmasına izin vermeyecek.

YouTube ayrıca, örtülü ya da imalı tehditleri de engelleyecek. YouTube'dan yapılan açıklamaya göre, birine yönelik şiddeti körükleyen ya da şiddet uygulanabileceği tehdidinde bulunan içerikleri cezalandıracak.

Tüm bu önlemlerin yanı sıra sitenin politikalarıyla sürekli karşı karşıya gelen kanalların YouTube Partner Programı'ndan çıkarılacağı da biliniyor.

Bilinçli bir şekilde YouTube'un sınırlarını test ettiği tespit edilen kullanıcının para kazanması engellenecek ve kullanıcı bu tutumunu sürdürürse sınırsız olarak siteden men edilecek.

Şirket, kanal operatörlerine 'zararlı' içerikleri tekrar kontrol edebilmelerini sağlayacak özelliği de görücüye çıkarmak üzere. Bu özellik, büyük kanallar için halihazırda açılmış olarak gelirken 2019 yılının sonuna kadar birçok kanalda kullanılabilecek.

YouTube'un bu sert politikalarına, ırkçı ve homofobik yorumcuların neden olduğu belirtiliyor. Son olarak Stephen Crowder isimli sunucunun Vox sunucusu Carlos Maza'nun eşcinselliğine ve Latin kökenli oluşuna yönelik hakaretleri sert eleştirilere neden olmuş, Crowder'ın destekçileri de Maza'ya hakaretlerde bulunmuştu.

Olayın yaşandığı sıralarda, Crowder'ın kendi taraftarlarını Maza'ya saldırmaya yöneltmediği için şirket politikalarını ihlal etmediğini savunan YouTube, daha sonra Crowder'ın kanalına para ödemeyi kesmişti.

Yeni politikaların, muhafazakârların tepkisini çekmesi bekleniyor. Muhafazakâr gruplar, YouTube'u 'muhafazakâr karşıtı' duruşu nedeniyle eleştiriyordu.

Öte yandan birçok kişi de YouTube'u, 'örtük tehditleri' önlememekle suçluyordu. Yeni ve sert politikalarla birlikte YouTube'un nefret söylemi ve tehditlerle mücadelede yol kat etmesi bekleniyor.