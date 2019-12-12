Rus bilim insanları yeni ‘akıllı’ malzemeler geliştirdi

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ile Ulusal Teknoloji Araştırma Üniversitesi’nden (MİSiS) bilim insanları, şekil hafızalı alaşımlardan yeni fonksiyonel malzemeler geliştirdi. Bu malzemelerin temelinde tıp, uzay ve havacılık alanları için birçok mikro elektronik cihaz üretilebilir. Araştırmanın sonuçları Materials dergisinde yayınlandı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri TiNiCu alaşımının, ısı etkisiyle şekil değiştiren ancak tekrar ilk sıcaklıklarına ulaştıklarında başlangıçtaki şekillerine dönen yani ilk şekillerini hatırlayan akıllı malzeme olduğuna dikkat çekti.

Son yıllarda yapılan araştırmaların sıradışı özelliklere sahip olan yeni malzemelerin elde edilmesi için katı cisimlere ekstremal etkinin uygulanması sonucunda eşi benzeri olmayan yapısal durumların yaratılması gerektiği vurgulandı. Bu yöntemle elde edilen malzemeler robot üretimi, havacılık ve uzaycılık teknolojileri, enerji, elektronik cihaz üretimi, biyotıp ve biyoteknoloji alanlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor.

MEPhI Katı Cisim ve Nano Sistemler Fiziği Bölümü’nden Doçent Aleksandr Şelyakov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘TiNi-TiCu isimli akıllı alaşımdan elde edilen kalınlığı 30-50 mikrometre olan metal cam özellikli şeritler yüksek sıcaklıklarda hayli sert bir yapıdayken sıcaklığı düştükçe daha esnek bir hal alır. Düşük sıcaklıkta bu malzeme daha esnek bir yapıda olduğundan üzerine bir kuvvet uygulandığında şekli değişebilir.

Daha sonra malzeme ısıtılırsa kristal yapısındaki atomlar konum değiştirerek yüksek sıcaklıkta sahip oldukları konumlara geri dönerler. Bu durumda malzemenin şekli de başlangıçtaki halini alır’ ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarının yenilikçi fonksiyonel akıllı malzemelerin geliştirilmesi için önemli imkan yarattığını kaydederek bunların mikro biyoteknoloji veya mikro (nano) elektronik sistemler alanlarında kullanılan mikro cımbız ve mikro kapak gibi aletlerin üretimine katkıda bulunacağını belirtti.