ABD’de buz tutan nehire düşen genci Siri kurtardı

ABD’nin Iowa eyaletinde yer yer buz tutmuş bir nehre düşen Gael Salcedo’nun yardım çığlıklarını kimse duymadı. O da ‘Siri 911’i ara’ diye bağırınca, genç adamın imdadına can kurtaranlar yetişti.

Iowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehire düştü. Kendine gelince etrafına bakan genç adam her şeyin puslu olduğunu gördü. O an Winnebago Nehri’ne düştüğünü anladı.

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi.

© Fotoğraf : Twitter Buz tutan nehirden genç adamı Siri kurtardı

Genç adam, önce aracın camlarını aşağı indirdi. Sesini duyan yoktu. Buz ve su etrafını sarmıştı. Dondurucu bir soğuk vardı. Telefonunu bulamadı. Sonra aklına bir fikir geldi. O da Siri’yi kullanmaktı. Birden ‘Siri 911’i ara’ dedi. Mason itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

'Siri, call 911′ — Iowa teen uses voice assistant to call for help after driving into river



“I was just thinking in my head ‘I think I’m going to die' ... I lost my phone,” Gael Salcedo told @KIMTNews3 https://t.co/ld9OilHfEw — New York Daily News (@NYDailyNews) December 12, 2019

Salcadeo, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra bir adam bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım.”

Gael Salcedo ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü ve birkaç saat sonra da taburcu edildi.