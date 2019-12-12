Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 120 bin dolarlık muza 'Denizli horozuyla' yanıt

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtalyan Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlanmış muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan eserine 'Denizli horozu' ile gönderme yaptı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın koli bandıyla duvara bantlandığı muzdan oluşan ve 120 bin dolara satılan “Komedyen” isimli eserinden esinlenen şehirler paylaşım yarışması başlatmıştı. Yörelerin lezzetleri ve simgeleri ile sosyal medya üzerinden başlayan yarışmaya Denizli Büyükşehir Belediyesi de ‘Denizli horozu’ ile katıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Bantla falan tutamazlar’ yazısı ile yürüyen horoz fotoğrafı çok sayıda yorum aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda 'Denizli horozu' etiketi ile “Biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi... Paha biçilemedi” paylaşımını yaptı.

#DenizliHorozu biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi... Paha biçilemedi 😎 pic.twitter.com/Bkm3AXmG1R — Denizli Büyükşehir Belediyesi (@denizlibld) December 11, 2019

​Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi ise Denizli'nin paylaşımına "Bantlayamadık ama kucakladık" şeklinde kucağında lahana tutan bir vatandaşın fotoğrafıyla gönderme yaptı. Büyük beğeni gören içerik, çok sayıda kullanıcı tarafından farklı sosyal medya mecralarında da paylaşıldı.

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