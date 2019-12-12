Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 120 bin dolarlık muza 'Denizli horozuyla' yanıt

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Bantla falan tutamazlar’ yazısı ile yürüyen horoz fotoğrafı çok sayıda yorum aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda 'Denizli horozu' etiketi ile “Biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi... Paha biçilemedi” paylaşımını yaptı.
#DenizliHorozu biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi... Paha biçilemedi 😎 pic.twitter.com/Bkm3AXmG1R— Denizli Büyükşehir Belediyesi (@denizlibld) December 11, 2019
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi ise Denizli'nin paylaşımına "Bantlayamadık ama kucakladık" şeklinde kucağında lahana tutan bir vatandaşın fotoğrafıyla gönderme yaptı. Büyük beğeni gören içerik, çok sayıda kullanıcı tarafından farklı sosyal medya mecralarında da paylaşıldı.
Bantlayamadık ama kucakladık 😊— Elbistan Belediyesi (@ElbistanBel) December 11, 2019
Sanat eseri #ElbistanLahanası pic.twitter.com/IRAxHi7nP3
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