Hindistan’da trafikte dans eden genç kız

Hindistan’da trafikte farkındalık yaratmak için dans eden genç kızın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. 15 gün boyunca trafik polisi gibi giyinip dans eden genç kız aslında gönüllü bir eylemci.

Hindistan’ın Indore kentinde Shubhi Jain, insanlarda trafik farkındalığı yaratmak için eşi benzeri olmayan bir yöntem buldu. Genç kız trafiği yönlendirmek için yaratıcı figürlerle dans ederek insanların ilgisini çekiyor. Enstitü öğrencisi Jain, yaptığı dansla ilgili şunları söyledi:

"15 gün boyunca trafik polisi olarak bu etkinlikte gönüllü yer aldım. İnsanlar sizi fark edip geriye dönüp bakıyor ve gülümsüyor. İşte o zaman otomatik olarak bu daha fazlasını yapmak için ilham veriyor. Son günlerde insanlar yanıma gelip, emniyet kemeri kullanıklarını ve kask taktıklarını anlatıyorlar” dedi.

Indian traffic volunteer lights up the day with good #moves! pic.twitter.com/hQSL8RiNt7 — RT (@RT_com) December 13, 2019

​Jain, basketbol maçı sırasında ayak bileğini sakatladığını ancak bu durumunun ülkesi için bir şeyler yapmaktan onu alıkoymadığını da söyledi.

Indore trafik departmanından Umakant Chaudhary, “Biz şu anda Indore’de 2022 vizyonunu hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 6 aydır bir çok okul ve enstitüden çok sayıda gönüllü bize katılıyor. İnsanların çoğu Jain’in yeni tarzından hoşlanıyor ve Jain’in dansı diğer gönüllülere farklı yöntemler bulmak adına ilham veriyor" dedi.

Söz konusu video sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Kullanıcılar şu yorumları yapıyor: “Harika kadın”, “ "Indoris hayat dolu, enerjik ve pozitif görünüyor”