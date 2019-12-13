'Türkiye'de kaç kişi Tinder kullanıyor?' sorusu yanıt buldu

Tinder uygulaması, kullanıcıları dijital ortamda bir araya getirmeye çalışıyor. Gemius Türkiye Mobil Reytings Eylül ayı raporuna göre 1 milyon 78 bin kişi dijital çöpçatanlık uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

Kullanıcıların yüzde 80'i erkek

DonanımHaber'de yer alan habere göre söz konusu uygulamayı aynı süre zarfında PC platformundan kullanan kişi sayısı ise 25 bin kişi civarında. İlgili uygulamayı kullananların neredeyse yüzde 80’inin erkeklerden oluştuğu ifade edildi. Ayrıca erkeklerın uygulamada geçirdiği süre de kadınlara oranla iki kat daha fazla.