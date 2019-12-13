Çocuğunun yüzünü çamaşır makinesinde gören baba şoke oldu: Sosyal medya kullanıcılarından 'ters yüz et' tavsiyesi

Kimliği bilinmeyen Rus bir baba, çalışmakta olan çamaşır makinesinde çocuğunun yüzünü görünce yaşadığı paniği sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.

Imgur isimli sosyal medya platformunda 'ARussianAndHisBike' adıyla yer alan Rus baba, çocuğunun fotoğrafının bulunduğu tişörtü gerçek sanarak yaşadığı paniği anlattı.

Çamaşır makinesinde gördüğü yüzün çocuğunun fotoğrafının bulunduğu bir tişört olduğunu anlayan baba, sosyal medyada görüntüyü paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, görüntünün yaratacağı endişe nedeniyle paylaşıma uyarı eklemesi gerektiğini ifade ederken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı, fotoğraf nedeniyle 'neredeyse kalp krizi geçirecektim' dedi.

Söz konusu paylaşım, 100 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

Çocuğunun yüzünü çamaşır makinesinde gören baba şoke oldu: Sosyal medya kullanıcılarından 'tersyüz et' tavsiyesi https://t.co/jTkzX2XDEH pic.twitter.com/13QUNbWMnL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2019

​Panik yaratan görüntüyü paylaşan baba, bunun üzerine 'başkalarının da aynı sorunu yaşamaması için' şu uyarıyı ekledi: "Lütfen çocuğunuzun fotoğrafını taşıyan, en sevdiğiniz tişörtü yıkamadan önce makinenin üzerine bir uyarı bırakın."

Sosyal medya kullanıcılarının ise soruna daha parlak çözümleri vardı. Pek çok kişi, paylaşımın sahibi babaya tişörtü ters yüz etmesini tavsiye etti. Bazıları, bu çözümün aynı zamanda fotoğraf baskılı tişörtlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacağını da belirtti.