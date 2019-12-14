The Sun’ın aktardığına göre huzurevinde, yaşlıların dileklerini içeren notları asabildiği dilek ağacı kuruldu.
© Fotoğraf : Facebook/Scandinavian HUNKS
89 yaşındaki Joan, huzurevine itfaiyeci kostümlü bir striptizcinin gelmesini ve dans etmesini diledi.
Kurumun yöneticisi, personelin buradaki insanlara hayatlarını dolu dolu yaşamalarına yardımcı olmaya çalıştığını, bu yüzden Joan’ın dileğinin yerine getirildiğini anlattı.
Yaşlı kadın, striptizcinin yaptığı dansın ona tekrar kendini genç hissettirdiğini söyledi.
Huzurevine striptizci çağırdı https://t.co/kc0IsEIMeZ pic.twitter.com/mr4zuI4yrN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 13, 2019
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