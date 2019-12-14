Güleda Cankel'in katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından, hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Isparta 1.Ağır ceza mahkemesi başkanlığında görülecek olan davanın ilk duruşması 25 Şubat 2020'de saat 9.00'da yapılacak.

Olayın ayrıntılarının yer alığı iddianameye göre sanık Zafer Pehlivan, cinayetten iki gün önce Isparta'ya giderek, Güleda'nın şehir dışında olduğunu öğrenince iki gün boyunca otogarda ve bir otelde genç kızın dönmesini bekledi. Zaman zaman üniversite öğrencisi Güleda'nın kaldığı aparta giderek kontrol etti. Genç kız henüz dönmeyince binanın kapısına tesbihini bıraktı.

'Önce seni sonra kendimi öldüreceğim'

Zafer Pehlivan cinayetten bir gün önce akşam saatlerinde tekrar aparta gitti. İlk önce kapıyı açmayan Güleda, gitmemesi üzerine sanığı içeri aldı. Gece yarısı konuşma tartışmaya döndü. İddianameye göre Zafer Pehlivan, Güleda'ya yumruk attı, darp etti, "önce seni sonra da kendimi öldüreceğim" diyerek genç kızın boğazını sıktı.

İddianamede Zafer Pehlivan'ın Güleda'yı kötü olması ve ağlaması ile dışarı çıkmak istemesi üzerine bıraktığı ve dışarı çıktıkları, dışarı çıktığında Güleda'nın telefonunu kırdığı, bunun üzerine maktülün kaçmaya çalıştığı, sanığın maktülü yakalayıp kucaklayarak omzunda tekrar apartın önüne getirdiği ve burada yeniden darp ettiğini görenlerin ihbarı üzerine olay gerine gelen kolluk güçlerinin Zafer Ğehlivan ve Güleda Cankel'i karakola götürüp ifadelerini alıp savcılık talimatı ile 03.51'de serbest bırakıldığına yer verildi.

İddianamenin devamında, Zafer Pehlivan'ın serbest kaldıktan sonra Güleda'nın apartına geldiği ve genç kzın kendini iyi hissetmemesi üzerine ikinci kez hastaneye gittiklerine, hastane çıkışı eczaneden ilaç alarak aparta döndüklerine değinildi.

Öldüğünden emin olmak için bıçakladı

Sanığın apartta genç kızı yatağına yatırarak önce elleriyle boğazını sıktığı, Güleda'nın bayıldığını ancak kalbini dinlediğini, yaşadığını anlayınca bu defa bulduğu kulaklık kablosunu boğazına dolayarak sıktığı, ölüp ölmediğini anlamak için bir süre beklediği, yeniden kalbini dinlediği ve yaşadığını anlayınca bu defa mutfaktan aldığı ekmek bıçağını en az 6 kez kalbine saplayarak öldürdüğüne yer verildi.

Zafer Pehlivan polise kendi teslim oldu

Sanığın cinayetten birkaç gün önce yazdığını beyan ettiği ve sanığın kendi el yazısı ile yazdığı mektupta 'Şimdi gidiyorum ama yalnız gitmeyeceğim. Beni buna siz mecbur ettiniz. Madde almadım. Alkol almadım. Kafam yerinde' sözlerini içeren mektubu da teslim olduğunda emniyet güçlerine verdiği, şuçun işleniş şekli ve kendi el yazısı ile , mektup birlikte değerlendirildiğinde sanığın tasarlayarak hareket ettiği ve cinayeti canavarca veya eziyet çektirerek işlediğini gösterdiği anlatıldı.

Isparta 1.Ağır ceza mahkemesi başkanlığında görülecek olan davanın ilk duruşması 25.02.2020 tarihinde saat 9.00 da yapılacak.