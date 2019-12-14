RS FM’e çocuklardan ödül: En Duyarlı Radyo Ödülü RS FM'in

Derneğin Ankara’da düzenlediği 2. Çocuk Hakları Zirvesi’nde yapılan törende ödüllerin gerekçesi açıklandı.

Dernek Başkanı İbrahim Enes Duruay, RS FM’in 'kullandığı dil ve habercilik anlayışı nedeniyle' ödüle değer görüldüğünü açıkladı.

Duruay “Özellikle Atilla Güner'in yayınları bu hususta çok başarılı. Çocuklara mikrofon uzatarak, onlarin duygularını yansıtıyor. Çocukların haklarını gözetiyor" dedi.

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Ankara ATO’da düzenlenen törende RS FM’in ödülünü Akşam Postası programının yapımcısı Güner aldı. Güner, törende yaptığı konuşmada "Hep çocuk kalmak isteyen bir gazeteci ağabeye verilmiş en güzel ödül bu. RS FM ailesi adına teşekkür ederiz" dedi.