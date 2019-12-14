Zonguldak'ta piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram kehribar taşı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Zonguldak’ta gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ve bu değerli taştan imal edilmiş binlerce ürün ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine şüpheli bir araçta liman bölgesinde arama yapıldı.

Araçta narkotik madde de bulundurulabileceği ihtimaline karşı araç önce dedektör köpekle arandı. Daha sonra Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada sürücü kabininin arkasında bulunan yatağın üzerinde sırt çantalarının bulunduğu saptandı.

Araçtan çıkarılarak açılan çantaların içerisinde kehribar taşı ve bu taştan imal edilen binlerce tespih, bileklik ve boncuk olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 28 kilogram ağırlığındaki kehribar taşı, boncuk, tespih ve bilekliğin yaklaşık piyasa değerinin 500 bin lira olduğu anlaşıldı. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.