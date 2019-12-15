2020'de Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler açıklandı

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, her geçen gün içerik sayısını biraz daha arttırıyor.
Web Tekno'dan Talha Kerem Kalfa'nın haberine göre, platform, Ocak 2020 dizi ve film programını da açıkladı.
Ocak 2020'de Netflix'te yayınlanacak dizi ve filmler şu şekilde:
Diziler:
The Circle: İlk sezon (1 Ocak)
Anne with an A: Final Sezonu (03 Ocak)
Titans: 2. sezon (10 Ocak)
AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)
Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)
Sex Education: 2. Sezon (17 Ocak)
Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak (Anime)
Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)
The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)
BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)
Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)
Dracula (Çok yakında)
Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım
Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak (Aile ve çocuk)
Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak (Aile ve çocuk)
Filmler:
Ghost Stories: 1 Ocak
Scissor Seven: 10 Ocak (Anime)
A Fall from Grace: 17 Ocak
Uncut Gems: 31 Ocak
Belgeseller:
Amigolar: 08 Ocak
Rise of Empires-Ottoman: (24 Ocak)
Dünya'da Gece: 29 Ocak
Netflix'e eklenecek diğer filmler:
Zodiac
Lego Film
Yeşil Yaban Arısı
Kötü Kızlar 2
Operasyon: Argo
Hayallerin Peşinde
Lucy
İntikam
Donnie Brasco
Esaretin Bedeli
Jurassic Park
Mamma Mia!
Geçmişi Olmayan Adam
The Lost World: Jurassic Park
Jurassic Park III
The Bourne Legacy
A Supremacia Bourne
The Bourne Ultimatum
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