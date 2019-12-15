Miss World 2019 birincisi belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh

Her sene dünyanın en güzeli kadınının Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı.

The top 12 #MissWorld2019 Kenya, Nigeria, Brazil, Mexico, India, Nepal, Philippines, Vietnam, Jamaica, France, Russia

Cook Islands pic.twitter.com/szryGjnIap — Miss World (@MissWorldLtd) December 14, 2019

​Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçen senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı.

​Tacı takan Toni-Ann Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Jamaika ve dünyanın dört bir yanındaki kızlar, lütfen kendinize inanın. Lütfen hayallerinizi gerçekleştirecek kadar değerli ve haklı olduğunuzu bilin. Bu taç benim değil, sizin. Sizin bir amacınız var" dedi.

To that little girl in St. Thomas, Jamaica and all the girls around the world - please believe in yourself. Please know that you are worthy and capable of achieving your dreams. This crown is not mine but yours. You have a PURPOSE. pic.twitter.com/hV8L6x6Mhi — Toni-Ann Singh (@toniannsingh) December 14, 2019

​Zafere ulaşan Toni-Ann Singh ise para ödülünün sahibi olurken aynı zamanda dünyayı gezecek ve organizasyon kapsamında sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.

Yarışmada ikincilik Fransa'nın, üçüncülük ise Hindistan'ın oldu.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, "Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için bir onurdu. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.