Aleyna Tilki: Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp gözünü karartan cesur bir kalbiniz oldu mu?

Genç şarkıcı Tilki, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilham veren 30 yaş altı 30 genç listesinden gelen tepkiler sonrası isminin çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Tilki, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak bakanlığa sitem etti.

Tilki şu paylaşımı yaptı:

“Daha yaşım küçük olduğu için, sahneye çıkma yasağımın olduğu dönemi hatırlıyor musunuz? 16 yaşımda binbir zorlukla, hikayesini anlatsam, yolumu anlatsam hayretle dinleyeceğiniz Türkiye'nin Youtube’da en çok dinlenen şarkısı olan ilk şarkımızı? Ya da her gün küçük yaşta sahneye çıktığım için adliyeye gidip ben yalnızca sahneye çıkıyorum, ben çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum diye ailemi kaybetmekten korktuğum o dönemi? Tecrübesizdim… Ben değil herkes tecrübesizdi çünkü Türkiye'de ilktim… kimseye kızamazdık… Ya da sahnemde patlayan çivi tipi el yapımı bombadan, prodüktörümün geçmişte canice bıçaklanmasından ve aylarca hastanelerde kaldığımızdan, yapılan manüplasyonlardan da haberiniz var mı? Her gün sahneye ölüm korkusuyla çıkıp, binlerce kişiyi karşımda görünce ölsem gam yemem artık, benim yerim burası diye gözünü karartan cesur bi kalbiniz oldu mu?

Sen hiç 17 yaşında okul gezin haricinde ailensiz yurt dışı seyahati dahi yaptın mı? Ben o yaştan beri tek başıma Amerika'da yaşıyorum. Onlarca yabancı listede ülkemi temsil ettim ve daha büyüklerinde de temsil edebilmek için Amerika'da yaşadım. Amerika’ya ilk indiğimde sırtımda sadece sırt çantam vardı.

Şimdiyse dünyanın en büyük müzik şirketiyle anlaşmam var… Yolumda neler olduğunu tek tek anlatamam. Pes etmemek ne demek onu anlatmak için, çocuk olma lüksümü bile feda ettiğimi biraz olsun anlayın diye, bir kısmını paylaştım… İlhama ve başarıya yatkın olanlar yolumu yakından bilir. Baktığınızda neyi gördüğünüz, sizi siz yapan şeydir. İlhamı görenler gördü.

Onca tweetten ve olaydan sadece ‘cumartesi pazar' ı hatırlayanlarsa … Onlar için ilham zaten uzak bir detay… Onlar bu cevabı hakettiler! Forbes'e ve Bakanlığa yolumu görmezden gelmediği için teşekkür ederim”

Sosyal medyada Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri listesinde Aleyna Tilki'nin yer aldığı ve kamuoyu tepkileri üzerine isminin çıkarıldığı konuşulmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30 Altı 30'da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri listesinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yer aldığı ancak sonradan isminin çıkarıldığı iddiasını yalanlamıştı.

