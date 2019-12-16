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    İstanbul Zeyinburnu’ndaki Uluslararası Kırım Tatar Festivali’nden

    İstanbul’da Kırım Tatar Kültür Festivali: Türkiye-Kırım bağları daha çok güçlenmeli

    © Sputnik / Elif Sudagezer
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    İstanbul, Kırım’ın gündelik yaşamı, gelişimi ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan Uluslararası Kırım Tatar Kültürü Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Organizatör Ünver Sel, Kırım halkıyla Türkiye arasındaki bağları güçlendirme isteklerini belirtip “Amacımız, Kırım kültürü Türkiye’de tanıtılması ve Türkiye’nin Kırım’la bağlarının kopmaması” dedi.

    İstanbul, Kırım’ın gündelik yaşam, gelişim süreci ve kültürünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Kırım Tatar Kültürü Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu (KTDF), Kırım Kalkınma Vakfı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği’nin organize ettiği festival, bir sene önce Ankara’da gerçekleştirilen Ankara Kırım Tatar Günleri etkinliğinin ardından Türkiye’de düzenlenen ikinci büyük Kırım kültür etkinliği oldu. 

    Cumartesi günü Zeytinburnu’nda gerçekleşen festivalde, Kırım Tatar kültürünün tanıtımı yapıldı. Kırım Tatar el işlemesi ve Kırım Tatar milli kıyafetleri sergisi, Kırım’dan fotoğraflar ve Kırım Tatar dilinde basılan son yazılı eserler sergilendi. 

    Bu özel gün kapsamında ayrıca, Kırım Tatarlarının Anadolu ve Türk kültürüne etkisi, kültürel gelişimi, Kırım Tatar okullarının gelişimi, Han-Saray Camii’nin ve Bahçesaray Müzesi restorasyonu ve Büyük Cuma Camisi’nin inşaatı konusunda paneller gerçekleşti. Etkinlik, Kırım Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Elmira Nalbantova başkanlığındaki Kırım Devlet Filarmonisine bağlı Kırım Tatar müzik ve dans grubu Haytarma’nın gösterileriyle sona erdi.

    ‘Türkiye ile Kırım’ın bağları daha çok güçlenmeli’

    Festivalle ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulunan KTDF, Kırım Kalkınma Vakfı ve Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel, amaçlarının uzun süredir uluslararası ambargolara maruz kalan Kırım halkıyla Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek olduğuna işaret ederek “Amacımız, Kırım kültürü Türkiye’de tanıtılması ve Türkiye’nin Kırım’la bağları kopmaması. İstiyoruz ki; Kırım Tatar diasporası ile Kırım’da yaşayan Kırım Tatar halkı geleceğe hep birlikte baksınlar. Çünkü Kırım’da büyük bir barış ortamı var” ifadelerini kullandı. 

    ‘Türkiye, gerçekleştirdiğimiz Kırım Tatar kültürü etkinliklerine destek veriyor’

    Festivalin Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleştiğini hatırlatan Sel “2020 yılında da bu gibi etkinlikleri sürdüreceğiz. Kültür ve spor başta olmak üzere farklı alanlardaki çalışmalarımızı Türkiye’nin çeşitli ülkelerinde gerçekleştireceğiz. Bu projelerin ana hatlarını, bugün İstanbul’da bulunan Kırım Tatar temsilcileriyle istişare ettik. Ukrayna lobisinin, bu gibi önemli kültürel etkinliklerini engelleme çabaları başarılı olmuyor. Türkiye’nin bu önemli kültürel etkinliklere desteği var. Bu yüzden çalışmalarımız sürecek” dedi. 

    Festivalde Kırım Tatarlarının Anadolu ve Türk kültürüne etkisi, kültürel gelişimi, Kırım Tatar okullarının gelişimi, Han-Saray Camii’nin ve Bahçesaray Müzesi restorasyonu ve Büyük Cuma Camisi’nin inşaatı konusunda paneller de gerçekleşti.
    © Sputnik / Elif Sudagezer
    Festivalde Kırım Tatarlarının Anadolu ve Türk kültürüne etkisi, kültürel gelişimi, Kırım Tatar okullarının gelişimi, Han-Saray Camii’nin ve Bahçesaray Müzesi restorasyonu ve Büyük Cuma Camisi’nin inşaatı konusunda paneller de gerçekleşti.

    ‘Camiler inşa ediliyor, refah ve kardeşlik artıyor’

    Uluslararası Kırım Dostları Derneği Başkan Yardımcısı Müjdat Kayayerli, Kırım’ın Rusya’nın parçası olmasından sonra, Kırım Tatar dilinin resmi dil olduğunu hatırlatarak “Kırım Tatar dilinin resmi dil olmasıyla birlikte soydaşlarımızın kendi dillerini unutmamaları lazım. Kültür mirası ilelebet yaşamalı. Bu mirasın yaşanması için önümüzdeki toplantılarda da bu birlikteliği sürdürmeliyiz” diye konuştu.

    Industriya Razvitiya Ltd. Şti. Genel Müdürü ve Akmescit/Simferopol Büyük Cuma Camii inşaatının müteahhidi Enver Emiracıyev, Büyük Cuma Camii inşaatının son durumunu aktardı. Rusya’ya katılmadan önce 15 yıl boyunca caminin inşası için çabaladıklarını ancak Ukrayna yönetiminden hiçbir olumlu cevap alamadıklarına işaret eden Emiracıyev “Bir dönem caminin inşasının önemine dikkat çekmek için herkeste caminin inşa edileceği noktaya bir taş getirmesini istedik. Maalesef Rusya’dan önce hiçbir talebimiz gerçekleşmedi. Ama Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının ardından kısa süre içerisinde caminin inşasına başlandı. Bu caminin inşası, tüm milletlerin kardeşçe yaşamakta olduğu topraklardaki refahı artıracaktır. Kırım’ın nasıl kalkındığı gelip kendi gözlerinizle görmenizi isterim” dedi. 

    ‘Cami açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesini de umuyoruz’

    Emiraciyev “Caminin içerisinde yer alacağı komplekste, yurtdışından gelen özel misafirler için 21 odalık bir otel yer alacak. Cami ve külliyenin yer alacağı tesiste müftü için idari binanın inşası ise çoktan tamamlanmış durumda. Caminin içerisinde 2500 kişi eşzamanlı olarak namaz kılabilecek, caminin bahçesi ise aynı anda 3 bin kişinin ibadet etmesine imkan sağlayacak. Halihazırda caminin iç dizaynı sürüyor. Çok yakında inşası tamamlanarak açılacak olan caminin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasını çok arzu ederiz” dedi. 

    İlişkilere ve barışa katkıya ödül

    Festival kapsamında ayrıca Ünver Sel’e ödül verildi. Geçen hafta İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, “Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Bölgeler arası İlişkilerin Geliştirilmesine Aktif Katılımları” adına ödül verilen Ünver Sel’e festival kapsamında da Uluslararası İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Nihat Alpaslan tarafından barış plaketi sunuldu. 

    Etiketler:
    Festival, Zeytinburnu, İstanbul, Kırım Tatarları, Ünver Sel
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